Gólová lavina v NHL. Colorado rozdává příděly jako z 80. let, ale...

Plán Colorada v aktuální sezoně NHL vypadá jasně: hlavně soupeře přestřílet, všechno hrnout do útoku. Avalanche mají nejlepší ofenzivu v lize, zároveň sedmou nejhorší obranu. Jsou jako utržená lavina ze Skalistých hor, kam to má klub z Denveru kousek. Průměrem vstřelených branek se pomalu blíží slavné éře Oilers z 80. let. Trenéři z toho sice někdy šílí, ale spousta gólů znamená show, a to diváky baví. Jen do play off bude herní styl potřeba vyladit.

Měli pomalejší rozjezd sezony, ale potom jako by všechny hráče štíply do zadku vosy a v útočném pásmu spustili Avalanche uragán. Libují si v divokých přestřelkách, pořádají ofenzivní rejdy, zatímco obrana jim (asi) moc neříká.

„Myslím, že náš tým má opravdu dobrou představu o tom, co musíme dělat, abychom byli dlouhodobě úspěšní. Ale nezdá se, že bychom se tím řídili celý zápas,“ posteskl si před časem pro Denver Post kouč Jared Bednar. Z útoku musí být nadšen. Ještě je potřeba zpevnit zadní val.

Jeho svěřenci dávají v průměru 4,32 branek na utkání, druhá nejlepší Florida 3,70. Rozdíl víc než půl gólu! Není to náhoda, už v minulé sezoně Colorado vládlo, základní část zakončilo s průměrem 3,52. Zajímavostí je, že na play off ho ještě zvedlo na 3,80, rok předtím byl dokonce 4.

Už šestkrát dokázali v tomto ročníku MacKinnon a spol. nastřílet v utkání sedm branek. V minulém týdnu to zvládli dokonce třikrát v řadě, odnesly to týmy Philadelphie, Rangers a Detroitu. Stejný kousek se naposledy povedl v roce 1995 Pittsburghu.

Ofenzivní festival z 80. let minulého století už se bude asi jen těžko opakovat. Kanonády byly tehdy běžným jevem, báječná éra skvělých týmů Edmontonu (gólový průměr kolem 4,5 až 5,5 na zápas), New York Islanders či Montrealu se výrazně zapsala do historie.

Ofenziva Avs teď také nahání hrůzu. „Líbí se mi řada věcí, které předvádíme. Celkově začínáme víc střílet, dostáváme se do míst, odkud padají góly. Dobře vypadá i přesilovka. Je to pro nás odměna za spoustu času, kterou jsme nácviku téhle herní situaci věnovali,“ pochvaloval si Bednar. Platí rovnice: přesilovková zbraň funguje = tým vyhrává.

Avalanche mají velké individuality. Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen a Gabriel Landeskog tvoří už pár let jeden z nejlepších útoků v lize. V obraně září Cale Makar. Ofenzivní talent mužstva je obrovský, a hráči si to možná uvědomují. Chtějí vždy zatlačit soupeře, hrát aktivně, hodně střílet. A pak je z toho někdy pořádná divočina.

Výraz totální fotbal se zažil díky generaci legendárního Johana Cruijffa. Po příchodu do Slavie ho zmínil trenér Jindřich Trpišovský. Dá se převést i na led. Je účinný, když věříš, že jsi lepší než soupeř. Klade velké nároky na individuální i taktickou zdatnost, stejně tak fyzickou připravenost. Útočné pojetí je velmi atraktivní, jen je potřebu hru vybalancovat tak, aby se systém nestal spíš zkázou.

V Coloradu se o to budou snažit. „Vpředu nám to funguje, ale někdy nám schází, abychom hráli lépe do obrany,“ řekl útočník Logan O‘Connor. Vzadu to vázne. Prohra 3:8 v Torontu, šest kusů od Washingtonu a Ottawy… Průměr inkasovaných branek 3,36 na zápas, sedmá nejhorší bilance v lize. „Upřímně, dostáváme příliš gólů, než bychom chtěli. Musíme se zlepšit, takhle nechceme hrát,“ přikyvoval i veterán z obrany Erik Johnson.

Znát je to na statistice, kolik Avalanche povolí soupeřům střel na branku. Zatímco v minulé sezoně to bylo v průměru 25,4 na zápas, v aktuálním ročníku 30,7. Zlepšení nastalo až po návratu defenzivní opory Devona Toewse. Od doby, co se vrátil po zranění a nastupuje v první obraně s Makarem, vyhrálo Colorado jedenáct zápasů, prohrálo jen dvakrát.

Silnou ofenzivu mají v i Edmontonu se superdvojkou McDavid-Draisaitl či Washington s kanonýrem Ovečkinem. Kdo dál? Florida, Minnesota, Vegas, Toronto, Carolina…Všem jde ale o jediné – vyhrát Stanley Cup. A vrchol sezony, to už je jiná soutěž, jiný hokej než v základní části.

„Nebudeme v play off vyhrávat zápasy tím, že budeme dávat hodně branek,“ je si vědom i Makar. Colorado patří v posledních letech k hlavním favoritům NHL. Když však šlo o všechno, třikrát za sebou skončilo už ve druhém kole, trofeji se ani nepřiblížilo.

Na úspěch čekají Avalanche dlouho, zisk druhého Stanley Cupu v klubové historii slavili před dvaceti lety. Frustraci dal najevo po posledním vyřazení lídr MacKinnon: „Prohráli jsme čtyřikrát v řadě. Je to na hovno.“ V sérii s Vegas vedlo Colorado 2:0 na zápasy, ale pak propadlo. „Vždy je tu příští rok. Já už půjdu do své deváté sezony v NHL a pořád jsem tu zatracenou věc nevyhrál. Cítil jsem, že máme nejlepší tým v lize, ale nedokázali jsme to potvrdit,“ dodal zklamaně.

Motivace celého týmu bude obrovská. Stejně tak kouče Bednara. Na střídačce Avs stojí od srpna 2016, nedávno prodloužil v klubu smlouvu až do roku 2024. „Víme, že jsme si stále nesplnili náš velký sen, ale věříme týmu. Musíme a nadále budeme tvrdě pracovat, abychom toho dosáhli,“ řekl při podpisu.

Věří mu i generální manažer a klubová legenda Joe Sakic. Bývalý skvělý útočník dobře ví, jaké to je vyhrávat – byl u obou triumfů Colorada v letech 1996 a 2001. „Jared se vypracoval na jednoho z nejlepších trenérů v NHL. Je skvělým lídrem, který má plnou důvěru hráčů i celého klubu. Pod jeho vedením se tým zlepšoval každý rok. Víme, že to je správná osoba, která nám může pomoci udělat další krok a poprat se o Stanley Cup.“

Bednar teď musí ukázat, jestli dokáže z ofenzivně nadupaného týmu udělat i šampiona.