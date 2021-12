Vaněček zazářil 40 zákroky, Kubalík asistoval. Dostál na debut čeká

Góly

Domácí: 13:57. Dach, 53:55. J. Toews

Hosté: 11:56. Novak, 51:33. Sissons, 60:58. Jeannot

Sestavy

Domácí: M.-A. Fleury (Lankinen) – E. Gustafsson, S. Jones, C. Jones, C. Murphy, R. Stillman, McCabe – DeBrincat (A), D. Strome, P. Kane (A) – Hagel, J. Toews (C), Kurashev – D. Kubalík, Dach, R. Carpenter – Entwistle, Jo. Slavin, Gabriel.

Hosté: Saros (Rittich) – Josi (C), Fabbro, Ekholm (A), A. Carrier, Benning, P. Myers – F. Forsberg, Sissons (A), Tolvanen – Kunin, C. Glass, Jeannot – Olivier, Novak, Trenin – Cole Smith, Grimaldi, Kole Sherwood.

Rozhodčí

Pochmara, Rank – Tobias, Apperson

Stadion

United Center, Chicago

Návštěva

18 298 diváků