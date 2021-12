Devils vzbudili démona. Rozzuřený Lehner se chtěl bít, zastavil ho sudí

Gólman Golden Knights Robin Lehner se chce pustit do bitky s New Jersey Devils • twitter.com

Brankář Vegas Robin Lehner se chtěl na závěr utkání s New Jersey porvat. Díky rozhodčím se však mohutný Švéd do nikoho ze soupeřů nepustil • koláž iSport.cz

Přijde vám patnáct vteřin do konce zápasu málo na to, aby se ještě něco semlelo? Robin Lehner vás přesvědčí, že na chuť na rozjetí pořádné řežby není nikdy pozdě. V závěru utkání mezi New Jersey a Las Vegas, ve kterém si hokejisté z města hazardu šli pro výhru 5:3, se svérázný gólman chtěl zapojit do hromadné potyčky u své brány. Se shozenými rukavicemi a sundanou helmou byl pořádně nastartovaný, do bitky s mohutným Švédem se však nikdo z Devils na hřišti zrovna nehrnul.