Palát asistencí přispěl k obratu na ledě Vegas, nyní nucená přestávka

NHL drtí koronavirus. Kvůli nákaze v týmech se odložilo velké množství zápasů a z dnešního programu zbyl pouhý jeden duel. Tampa vyhrála po obratu z 1:3 na ledě Vegas 4:3, k triumfu asistencí přispěl i Ondřej Palát. Zámořský hokej po dalších odkladech čeká vánoční přestávka až do 28.12.

Gabriel Fortier svou první brankou v NHL dostal Tampu Bay v sedmé minutě do vedení, ale aktivnější Vegas do poloviny zápasu otočil na 3:1. Ještě v úvodní třetině vyrovnal v přesilové hře Mark Stone, od jehož brusle se puk odrazil do branky. Stejný hráč přidal střelou z pravého kruhu druhý gól domácích a Nicolas Roy po individuálním průniku zvýšil.

Obhájce Stanleyova poháru vyrovnal ve 38. minutě během 43 sekund. Pierre-Edouard Bellemare snížil střelou z mezikruží a z dorážky upravil Anthony Cirelli na 3:3. Hosté přežili na začátku třetí třetiny vyloučení Jana Rutty a v čase 50:13 udeřil v přesilové hře z levého kruhu Steven Stamkos. U jeho trefy si připsal druhou asistenci Palát . Český útočník, který předchozí tři zápasy nebodoval, si vylepšil bilanci této sezony na devět tref a deset přihrávek.

Vegas, který vede Pacifickou divizi a před utkáním měl sérii pěti výher, nebyla nic platná střelecká převaha 41:19. Největší hvězdou zápasu byl vyhlášen s 38 zákroky Andrej Vasilevskij.