Reichel po debutu: Říkali, že nejsem dobrý jako táta. Je to zadostiučinění

Nathan Beaulieu z Winnipegu se pustil do bitky s Dakotou Joshuou ze St. Louis • Reuters

Po více než 17 letech se v zápase NHL objevilo jméno Reichel. Tím doposud posledním byl samozřejmě naganský vítěz Robert, jehož syn Kristian Reichel včera poprvé naskočil v dresu Winnipegu. Na svou šanci čekal 23letý útočník na farmě tři a půl roku, i když smlouvu s Jets má teprve druhou sezonu. „Tvrdilo se, že nejsem dobrý hokejista, že to mám jen kvůli jménu a byl jsem pořád srovnávaný s tátou. Tohle je pro mě neskutečné zadostiučinění,“ přiznal nedraftovaný odchovanec Litvínova.

„Pocity jsou krásné, je to něco neskutečného. Každý malý kluk si jednou přeje hrát v NHL. Musím říci, že je to asi jeden z nejhezčích dárků co jsem kdy dostal,“ odpovídal v rozhovoru po debutu v NHL pro mateřský Litvínov Kristian Reichel.

První start za Winnipeg je cennější o cestu, kterou musel projít. Před sezonou 2017/18 se rozhodl opustit Litvínov a zkusit štěstí v kanadské juniorské soutěži. A zadařilo se. Po roce v Red Deeru ve WHL se přesunul na farmu Winnipegu do Manitoby v AHL.

Na farmě letos nastoupil už do čtvrté sezony, smlouvu s Winnipegem ale podepsal až v roce 2020. „Úsilí, které jsem vynaložil do toho okamžiku se dneska splnilo a ta práce, kterou jsem do toho investoval se vyplatila,“ ví Reichel, jenž na startu utkání absolvoval s úsměvem tradiční nováčkovské kolečko.

V době covidové ale povolávací rozkaz z AHL nebyl jistotou startu. Na farmě měli potíže s nákazou koronavirem, Kristian tak musel projít dvojím testováním. „Asi jsem byl více nervóznější z toho, aby testy vyšly negativní,“ přiznal s úsměvem. V samotném zápase pak nervozitu pocítil, ale rychle to opadlo a užíval si atmosféru v nejlepší hokejové lize.

Po telefonátu od trenéra volal ihned večer před utkáním mámě, která mu nevěřila a rozplakal ji. „Táta se to dozvěděl až ráno, když jsem vstal a zavolal jsem mu. Prvně si myslel, že si dělám srandu, ale samozřejmě byl šťastný a moc mi to přál,“ přiblížil rozmluvu s otcem Robertem Reichelem, jenž poslední zápas v NHL odehrál před více než 17 lety v dresu Toronta.

Reichel junior se stal 24. litvínovským odchovancem, který okusil atmosféru NHL. „Je to krásné se zařadit mezi naše legendy, ale tím to nekončí. Začíná další dřina, abych se tu dokázal udržet,“ uvědomuje si 23letý centr.

Nečeká ho ale nic lehkého. Další dvě utkání kvůli nákazám v týmech soupeřů Jets neodehrají a následně je čeká krátká vánoční pauza. V úterý 28.12. pak do Winnipegu přijede Minnesota. Bude Reichel znovu v sestavě?