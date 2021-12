NHL o Vánocích: naposledy před 50 lety, Mr. Hockey prožil životní zápas

Legendární Gordie How dodnes drží bodový rekord o vánočních svátcích v NHL • twitter.com

Gordie Howe prožil o Vánocích nejpovedenější zápas během své bohaté 26 let trvající kariéry v NHL • twitter.com

Minulá sezona NHL začínala až v lednu, tentokrát dostali hráči volno kvůli karanténě. Ale tenhle rekord by zůstal stejně nepřekonán, neboť na Vánoce se nehraje už padesát let. Gordie Howe určitě nepatřil mezi sváteční střelce, v přeneseném slova smyslu určitě ne. Na Vánoce však nastřílel nejvíc gólů a posbíral nejvíc bodů ze všech hráčů historie. A 25. prosince, v den, který v zámoří slaví nejvíc, prožil životní zápas celé kariéry.

NHL se o Vánocích hrála od roku 1920, naposledy 24. prosince 1971. Poté byly sváteční termíny v souladu s tehdy uzavřenou kolektivní smlouvou z herního plánu vynechány. Od Štědrého dne do 26. prosince se nesmí hrát, cestovat ani trénovat. Tak to platí dodnes.

V zámořské lize se za celou dobu hrálo dohromady vánočních 124 utkání, Gordie Howe nastoupil jednadvacetkrát. Nastřílel celkem 12 gólů a připsal si 24 bodů, o osm víc než Frank Mahovlich (10+6).

Byl víc než Mr. Hockey. Vánoce si dovedl užívat. Klidně by mu mohli říkat Mr. Christmas.

„Gordie hrál o Vánocích tak dobře pravděpodobně proto, že se udržoval a choval střídmě, s ničím to nepřeháněl. Byl sice společenský, ale vypil pár piv se spoluhráči a pak se omluvil, pravděpodobně, aby se mohl věnovat nám, dětem,“ vyprávěl pro nhl.com syn Marty Howe, bývalý obránce, který se s otcem a taky mladším bratrem Markem sešel jako hráč nejprve v konkurenční lize WHA a později ještě v NHL.

Právě na Vánoce, 25. prosince 1956, prožil Howe bodově nejvydařenější zápas své 26 let dlouhé kariéry v NHL. Detroit ve staré hale Olympia Stadium zpustošil New York Rangers 8:1. Soupeř sice Red Wings přestřílel a trefou Lou Fontinata se ujal vedení, ale tím to taky zhaslo. Howe přispěl k vítězství domácích hattrickem a třemi asistencemi navrch.

nejvíc bodů o Vánocích Gordie Howe (útočník) 24 (12+12)

Frank Mahovlich (útočník) 16 (10+6)

Ted Lindsay (útočník) 15 (7+8)

Norm Ullman (útočník) 15 (5+10)

Bill Gadsby (obránce) 15 (3+12)

Naopak sváteční den si pokazil Lorne „Gump“ Worsley. Komentáře jindy velice výřečného, vtipného a často citovaného gólmana po utkání se nedochovaly. Ale možná dobře že tak. Nicméně držitel ceny pro nejlepšího nováčka NHL z roku 1953 se až s odstupem času nechal slyšet, že Rangers byli týmem, za nímž nejvíc strádal a trpěl.

Blueshirts dodnes zůstávají s 25 vítězstvími z 37 svátečních zápasů mužstvem, které o Vánocích nejčastěji vyhrávalo. Worsley se podílel na pěti z jedenácti utkání. Každopádně největší slávy a úspěchů se dočkal až po odchodu do Montrealu. V 60. letech s ním čtyřikrát vybojoval Stanley Cup a dvakrát se dělil o Vezina Trophy, udělované tehdy ještě za brankový průměr. Po skončení kariéry byl uveden do Hockey Hall of Fame.

Zrovna Worsley byl gólmanem, s nímž se Howe na ledě střetával nejčastěji. V základní části NHL mu dal taky nejvíc gólů (70) a do historie se proti němu zapsal ještě několikrát. V březnu 1962 mu dal svůj 500. gól v NHL coby teprve druhý hráč po montrealské legendě Maurici Richardovi. O rok a půl později vstřelil Worsleymu svoji 544. branku, čímž „Raketu“ Richarda v historických tabulkách střelců překonal. Koncem listopadu 1965 proti němu zaznamenal svou 600. trefu v NHL.

I po památném výkonu ve vánočním utkání v Detroitu byl Howe svými šesti body nadmíru potěšen. Novinářům však sdělil, že už měl lepší zápas. „Čtrnáct gólů a asistence, když jsem chodil v Saskatoonu do deváté třídy,“ vtipkoval.

A pak vyrazil za rodinou.