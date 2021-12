Boston vyhlíží Raskův návrat: Jeden z NEJ na světě. Chybí ošklivé góly

Gólman Bostonu Tuukka Rask se plánuje v lednu vrátit do akce • Profimedia.cz

Boston čeká náročný vstup do nového roku. Pokud koronavirus dál nezatřese rozpisem zápasů, Bruins odehrají během 31 dní 16 klání. Možná ale během nahuštěného programu uvítají posilu. Blízko comebacku do brankoviště je Tuukka Rask, který posledního půl roku strávil rehabilitací po operaci kyčle. „Mohl by být připraven během tří týdnů,“ potvrdil trenér Bruce Cassidy.

Bruins vstoupili do nového ročníku s mladým Jeremym Swaymanem a novou akvizicí v podobě Linuse Ullmarka. Švédský gólman, který tři roky držel nad vodou mizerné Buffalo, podepsal čtyřletý kontrakt. Ale už v době, kdy byla nová brankářská dvojice sestavena, všichni věděli, že se k ní časem přidá starý známý Tuukka Rask.

Zkušený Fin se po vypršení osmileté smlouvy v červnu podrobil operaci kyčle a dostal půlroční klid. Už od konce léta ale vyhlašoval, že se do ligy vrátí. A že to bude jedině v černo-žlutém dresu, který navlékal od roku 2007. „Už nemám důvod honit se za penězi a jít kvůli tomu někam jinam. Bruins a Boston, to je můj domov, vždycky jsem tu chtěl zůstat. Peníze nebudou problém. Už jsem se bavil s generálním manažerem Donem Sweeneym. Budu pro ně levný gólman,“ potvrdil v srpnu.

Boston má pod platovým stropem jen něco málo přes milion dolarů, Rask by podle zpráv ze zámoří kývl i na nejnižší možný kontrakt ve výši 750 tisíc. V TD Garden už svou brankářskou ikonu vyhlížejí. „Mohl by být připraven během tří týdnů, pokud mu doktoři dají zelenou,“ potvrdil novinářům trenér Bruce Cassidy s tím, že se jen řeší, během které části nabitého programu se k týmu přidá. V úvahu připadá domácí zápas 18. ledna proti Carolině, podle kouče je ale možné, že Rask zasáhne do jednoho z trojice zápasů s Tampou Bay, Washingtonem a Montrealem během venkovního tripu mezi 8. a 12. lednem.

„Tuukka je jeden z nejlepších brankářů na světě. Jestli se vrátí na takové úrovni, kterou si držel doposud, bude to skvělé,“ rozplýval se útočník Brad Marchand. Finský gólman v minulé sezoně navzdory zdravotním komplikacím vykazoval skvělá čísla – ve 22 utkáních 15krát slavil výhru s průměrem 2,28 gólu na zápas. „Má ohromný talent. Když na něj střílíte, je úplně klidný. Je to hráč, který vám dokáže vyhrávat zápasy, takže je super, že je blízko návratu. Ale makat musíme všichni, bez ohledu na to, kdo stojí v brance,“ dodal Marchand.

Bruins skutečně souží i jiné věci než pozice gólmana. Z posledních šesti klání čtyřikrát odešli jako poražení. Ofenzivu táhne skoro jen úderná trojice Brad Marchand (11+16), Patrice Bergeron (10+13) a David Pastrňák (8+13), jen tři další hráči se vyšvihli přes deset bodů.

Co hůř, týmová úspěšnost střelby při hře pět na pět činí jen 5,76 procenta, což je nejhorší v celé lize. „Musíme začít přemýšlet o tom, jak dávat ošklivé góly,“ řekl klubový prezident Cam Neely. „Někdy si s pukem moc hrajeme, mockrát si přihráváme a propásneme příležitost vystřelit. Občas je prostě potřeba nahodit puk k brance a bojovat před ní,“ dodal.

S nabitým platovým stropem žádné velké trejdy nepřipadají v úvahu, zbylé tři útoky Bruins za „Perfection Line“ se budou muset probudit samy. Vědomí, že budou mít za zády zase letitou jistotu v podobě Tuukky Raska, by pro ně mohlo být dostatečným signálem.

Brankáři Bostonu v sezoně 2021/22 Brankář zápasy průměr gólů na zápas úspěšnost zákroků Linus Ullmark 12 2,52 92,2 % Jeremy Swayman 14 2,29 91,7 %

