NHL ONLINE: Hraje Pastrňák, Palát či Hertl. Vejmelka proti Reichlovi

Davida Pastrňáka mrzí, že se hráči NHL znovu nezúčastní olympijských her • Reuters

Osm duelů nabídne noční NHL a do akce půjdou i někteří čeští hokejisté. Boston s Pastrňákem a Noskem přivítá v TD Garden New Jersey se Zachou. Voráčkův Columbus hostí obhájce Stanley Cupu Tampu s Palátem, Ruttou a Šustrem. Hraje Zadinův a Hronkův Detroit, jenž se utká se San Jose (Hertl, Šimek). V akci bude i Gudas a Kubalík, v brance Arizony by měl Winnipegu s Reichelem čelit Vejmelka. Sledujte všechny české hokejisty i další zápasy ONLINE na iSport.cz.