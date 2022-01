Pasta ukončil půst: Musím být šťastný, abych hrál nejlíp. To je teď těžké

Delší dobu čekal David Pastrňák na gól v NHL pouze dvakrát v kariéře. Naposledy to bylo před čtyřmi lety, v lednu 2018 utnul šňůru bez trefy po deseti duelech. Teď vzal do ruky nůžky po devíti utkáních. A chtělo by se říct, že stálo za to si počkat. Branka to totiž byla parádní.

Stav zápasu s Devils byl 3:3, když Pasta v začínající 55. minutě okradl v rohu kluziště soupeře o puk. Bleskově se s ním prosmýkl před branku a nadvakrát prostřelil jinak skvěle chytajícího Mackenzieho Blackwooda.

Hned na něm byla vidět úleva. Roztáhl ruce a prsty poletoval ve vzduchu, pak nadšeně skočil na plexisklo. Fanoušci se mohli zbláznit. Trefa to nakonec byla vítězná. „Skvěle získal puk a nacpal se před gólmana. Z dorážky to pověsil pod horní tyčku, dostal odměnu za svou práci,“ řekl trenér Bruce Cassidy na tiskové konferenci. Ta se kompletně celá točila kolem dotazů na Pastrňáka.

„Samozřejmě, že od něj čekáme víc. Je to střelec. Potřeboval by na to navázat více zápasy v řadě. Nevím, jestli se cítí být pod nějakým tlakem, z jeho řeči těla to nepociťuji. Na to by spíš měl odpovědět on sám,“ pokrčil rameny kouč.

Po něm před webkameru usedl taky sám hráč. Otázkám na osobní střeleckou krizi se nevyhnul. „Snažil jsem se na to nemyslet a dál jen tvrdě pracovat. Když tohle splníte, góly přijdou. Odrazí se k vám nějaký puk. Jen prací tomu ale můžete jít naproti. Snažím se hodně střílet. Chci se hokejem bavit, to o mně ví každý. Jen když jsem šťastný, hraju svůj nejlepší hokej. Někdy je to těžší a nejde to, zvlášť s věcmi, které se dějí kolem. Takový je ale svět, ve kterém právě žijeme,“ naznačil covidové trable, které poslední týdny dusí NHL.

Každý fanoušek v Bostonu řešil, kde je problém. Proč to jednomu z nejlepších ligových střelců posledních let tolik nelepí. Chybí mu tradiční parťák a kamarád David Krejčí ? Nebo má stále vliv rodinná tragédie, kdy Pastrňák v létě s přítelkyní přišel o novorozeného syna? Dá se jen spekulovat.

„Schází mu jeho tradiční lehkost, jemná práce s pukem a dělová rána z první. Zkrátka věci, které byly v minulých letech Pastrňákovým podpisem,“ napsal o ligové hvězdě Matt Porter z Boston Globe, který se specializuje na psaní o Bruins.

„Poslední týdny byly celkově šílené. Soutěž se zastavila, zase se řešil covid. Kluci přicházeli a odcházeli. Soustředíte se na spoustu jiných věcí. Každopádně sem rád, že zase hrajeme. Předvádíme teď skvělý hokej. Každá lajna teď šlape, jak má,“ odpovídal Pastrňák v tradičně extravagantní obleku, který měl tentokrát vínovou barvu.

Z elitního útoku Pasta vypadl. Jeho místo na pravém křídle vedle tradičních kolegů Patrice Bergerona a Brada Marchanda zaujal Craig Smith. Všechny tři duely v novém roce odehrál vedle rovněž trápícího se Taylora Halla a Erika Hauly. „Tohle byl určitě náš nejlepší zápas. Hodně spolu mluvíme o hře v útočném pásmu, rozebíráme akce. Dobře jsme dnes napadali, proto jsme se drželi více na puku a hráli v útoku. Potrvá ale nějaký čas, než najdeme tu ideální chemii, jsme však na dobré cestě,“ pochvaloval si.

V posledních dvou utkáních spadl Pastrňákovi ice time poprvé v sezoně pod 16 minut. Úspěšnost střelby má aktuálně pouhých 7,3 procent. Takhle špatně na tom s proměňováním svých ran nebyl nikdy v kariéře. „Snad se teď začne dařit víc,“ přeje si.