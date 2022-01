Hvězdy NHL řeší, jak se dostat na olympiádu. Ukončí naoko kariéry?

V tomhle názoru je konzistentní, drží se ho od 90. let minulého století. Už tehdy komisionář NHL Gary Bettman navrhoval, aby se lední hokej účastnil letní olympiády, ale mezinárodní olympijský výbor je proti. Téma se dostalo do popředí znovu poté, co se hráči nejlepší ligy světa naštvali, když jim byla účast pod pěti kruhy znemožněna. „Někteří se snaží najít cesty, jak se zúčastnit. Třeba že by naoko ukončili kariéru,“ okomentoval situaci v zámoří novinář Eliotte Friedmann.

Logisticky by to pro vedení NHL smysl dávalo, z hlediska symboliky je to krapet horší. Lední hokej na letních olympijských hrách? Ne, to nejde dohromady. Tedy zatím. Šéf zámořské ligy Gary Bettman potvrdil, že se tohle téma snaží otevírat se zástupci olympijského výboru už přes tři dekády. Neúspěšně.

Jeho počínání přitáhlo pozornost ve spojitosti s prohlášeními některých zámořských hvězd, které se ostře opřely do ligového vedení za to, že jim do Pekingu neumožnilo odcestovat. „Majitelé mohou přidat taxi-squad pro kluby NHL (skupina hráčů cestujících s týmem připravená naskočit v případě nakažení spoluhráčů), ale ne pro olympijské hry? Prosím, řekněte mi, že tohle není kravina. Nechte hráče udělat jejich rozhodnutí,“ napsal na konci prosince na Twitter hvězdný křídelník Bostonu Brad Marchand. Což rozvířilo spekulace.

NHL podcast: Olympiáda bez zámořské elity! Co k rozhodnutí vedlo?

Pokud se takhle zvučné jméno ozve tímto stylem proti majitelům, jak velká musí být touha hráčů reprezentovat? „Mluvil jsem s několika hráči, a abych vám jen nastínil, jak se cítí, tak mnoho z nich se neustále ptalo, jestli nemohou ‚ukončit kariéru‘ na dobu olympiády nebo přerušit své kontrakty, aby mohli odjet a pak znovu podepsat,“ popsal kanadský novinář Eliotte Friedman ve svém pořadu 32 Thoughts.

Podle jeho slov šlo hned o několik jednotlivců. „Někteří šli ještě dál. Chtěli být posláni na waiver z důvodu přerušení kontraktu, a když by se vrátili, znovu by podepsali se současným týmem,“ shrnul myšlenky hráčů z posledních dní. Málokdo by asi tipoval, že samotní hokejisté budou uvažovat o přerušení vlastních kontraktů, ale vidina účasti na olympiádě je silnější.

Nicméně vše je zatím pouze v rovině fantazírování. „Myslíte, že by tohle NHL povolila? To si vážně nemyslím,“ rozesmál se jeden z Friedmanových zdrojů. Tím spíše, když kanadští novináři zveřejnili některá jména ze seznamu hráčů, ze kterých se bude vybírat konečná nominace.

Jsou mezi nimi hvězdy posledního juniorského výběru Owen Power nebo Mason McTavish, ale i velká jména poslední doby, která jsou nyní bez smlouvy v NHL – útočník Eric Staal či brankář Devan Dubnyk. Kanada by ani tak nevyslala na turnaj vůbec špatný výběr.