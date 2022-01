Nominace na ZOH podle Sportu: zkušený útok, kdo ke Krejčímu?

Jak vypadá nominace na ZOH podle Sportu? • FOTO: koláž iSport.cz Jak bude vypadat nominace české hokejové reprezentace na ZOH poté, co své hráče stáhla NHL? Deník Sport nabízí návrh. Vybrali jsme, koho dát do útoku k Davidu Krejčímu i jaké osvědčené dvojičky by si měly zahrát spolu. A na kterou trojici vsadit v brance?

Brankáři Šimon Hrubec (Omsk) Roman Will (Čeljabinsk) Petr Kváča (Liberec) Kdyby v nominaci chyběl někdo z dua Hrubec-Will, byl by to šok. V poslední době jsou reprezentačními jistotami. Oba sice byli u propadáku na Channel One Cupu, ale že byste na ně některou z proher mohli hodit? To rozhodně ne. Nominačními kartami by teoreticky mohl zamíchat Jakub Kovář, který restartuje sezonu v Curychu. Ale on jako trojka? Ani náhodou. Proto by tohle místo mohl zaujmout mladý Petr Kváča. Liberecký gólman už tuhle úlohu plnil na posledním mistrovství světa v Rize. Český brankář Šimon Hrubec • Foto Michal Beránek (Sport)

První obrana Lukáš Klok (Nižněkamsk) - David Sklenička (Jokerit) Pokud byste hledali do elitního obranného páru top ofenzivního obránce, je Klok jasnou českou jedničkou. Je ve špičce bodování KHL, na 30 bodech. Jen forvard Sedlák má z Čechů v lize víc. Doplnit by ho mohl Sklenička, stálice národního týmu posledních let. Lukáš Klok v dresu národního týmu • Foto Michal Beránek (Sport)

Druhá obrana Jakub Jeřábek (Spartak Moskva) - Libor Šulák (Vladivostok) Tihle dva spolu odehráli celý Channel One Cup. Byť národní tým nevyhrával, Jeřábek se Šulákem zůstali do konce vedle sebe. První jmenovaný byl pro Filipa Pešána prvním obráncem na přesilovku. Šulák je sice trochu kamikaze, jeho schopnost rozehrávky je ale velmi cenná. Reprezentační zadák Jakub Jeřábek • Foto ČTK

Třetí obrana Jakub Krejčík (Minsk) - David Musil (Třinec) Třetí pár by byl laděný defenzivněji. Krejčík má dlouhodobě v reprezentaci místo, ať ji právě trénuje kdokoli. Národní dres oblékl ve stovce duelů, na třicetiletého beka skvělé číslo. Tvrdost by zadním řadám dodával Musil, který platí v extralize za jednoho z nejnepříjemnějších soupeřů. Český bek Jakub Krejčík se snaží prorazit švédskou zdí • Foto Michal Beránek / Sport

Čtvrtá obrana Tomáš Kundrátek (Třinec) - Ronald Knot (Nižněkamsk) Byť na ruském turnaji nehráli, vedení nároďáku o nich teď jistě uvažuje. Kundrátek má v posledních týdnech skvělou formu. Hrál NHL, byl na poslední olympiádě. Knot je pak na obránce výborný bruslař, kterému rovněž není útočení cizí. Tomáš Kundrátek v dresu reprezentace • Foto Michal Beránek (Sport)

První útok Milan Gulaš (Č. Budějovice) - Jan Kovář (Zug) – Roman Červenka (Rapperswil) Na moskevském Channel One Cupu dali Češi ve třech utkáních dokupy šest gólů. O všechny se postaralo duo Kovář-Gulaš. Spolupráce mezi nimi funguje, chemie nevyprchala. Koho k nim? Co třeba Romana Červenku? Pokud se do reprezentace vrátí, mohla by to být velmi úderná trojka. Kapitán reprezentace Jan Kovář • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Druhý útok Michael Špaček (Frolunda) - David Krejčí (Olomouc) - Filip Chlapík (Sparta) Veterán s mrakem zkušeností z NHL Krejčí by dostal na povel druhý útok. Geniální režisér hry je schopný vymyslet úžasné akce. K ruce by měl nejproduktivnějšího hráče extraligy Chlapíka, skvělého střelce. Roli na křídle zvládne Špaček, v poslední době je stálým členem reprezentace. David Krejčí po třech a půl letech oblékl dres hokejové reprezentace • Foto facebook.com/@narodnitym

Třetí útok Andrej Nestrašil (Třinec) - Lukáš Sedlák (Čeljabinsk) - Tomáš Hyka (Čeljabinsk) Tohle trio spolu odehrálo dva duely posledního turnaje EHT. A ve hře pět na pět byli nejnebezpečnějším útokem. Skvělým pohybem soupeři dokázali zatopit. Chybělo jediné. Góly. Sedlák s Hykou jsou jako dvojčata, ty Pešán neroztrhne. Nestrašil je navíc první volba na oslabení. Andrej Nestrašil v dresu národního týmu • Foto Michal Beránek (Sport)

Čtvrtý útok Hynek Zohorna (Oskarshamn) - Tomáš Zohorna (Oskarshamn) - Jakub Flek (Karlovy Vary) Osvědčené duo do čtvrté lajny? Původně zatracovaní bratři Zohornové. Ve Švédsku navazují na svou solidní výkonnostní úroveň. Vedle nich by mohl létat Flek, který sice v Karlových Varech neprožívá nejlepší ročník, do národního týmu ale patří. Dodává pohyb, důraz a přímočarost. Tomáš Zohorna (vlevo) v závěru utkání přenechal trefu do prázdné branky mladšímu bratrovi Hynkovi • Foto Michal Beránek (Sport)