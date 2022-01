Fantastický Hertl dal hattrick Flyers. Pastrňák skóroval dvakrát

Davida Pastrňáka mrzí, že se hráči NHL znovu nezúčastní olympijských her • Reuters

Český hokejový útočník Tomáš Hertl třemi góly otočil zápas San Jose ve Philadelphii a svým pátým hattrickem v NHL dotáhl Sharks k výhře 3:2 v prodloužení. Hertl díky skvělému střeleckému představení dosáhl na metu 20 branek v sezoně a je šestým nejlepším střelcem soutěže. První hvězdou utkání byl i David Pastrňák za dva gólu Bostonu do sítě Tampy, za poražené skóroval Ondřej Palát. Jakub Voráček zapsal při výhře Columbusu nad New Jersey dvě asistence a Pavel Francouz se po nástupu do brány podílel na obratu Colorada.