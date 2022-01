Střelec Pasta je zpátky. Miluji s ním hrát, chválí ho parťák z nové lajny

Tak moc na tyhle chvíle čekal. Z jeho radosti na ledě je to krásně patrné. Každou gólovou trefu si vychutnává naplno, zase má široký úsměv, ruce roztažené do stran. Davidu Pastrňákovi hokej znovu přináší radost a štěstí. Na rozdíl od nezvyklého startu do ročníku, kdy body nepřibývaly tempem, na jaký byl on, kabina i fanoušci zvyklí. Co pomohlo?

„Miluji s ním hrát. Když jsem v minulém ročníku přišel, tak jsem dostal šanci hrát s ním na trénincích. Je to nesmírně dobrý hokejista. Má parádní smysl pro hru. Dovede se uvolnit a hlavně zůstat otevřený pro přihrávku,“ pokýval uznale hlavou křídelník Taylor Hall, nový spoluhráč českého forvarda z útoku.

Ano, trenér Bruce Cassidy se rozhodl říznout do sestavy a zamíchat se složením ofenzivních formací. Elitní komando Pastrňák, Patrice Bergeron a Brad Marchand nešlapalo. Nešlo ani tolik jako o zisky bodů jednotlivých hvězd, jako spíš o to, že nenaskakovaly dostatečně rychle týmové výhry. Bylo třeba jednat.

„Jde teď o dobrou kombinaci hráčů,“ pochvaloval si kouč. Do prvního útoku se místo Pasty přesunul veterán Craig Smith, naopak český střelec se zabydlel vedle zmíněného Halla a finského vlasáče Erika Hauly. „Pasta je explozivní hráč. Dovede si na ledě nalézt správné místo, dovede akci zakončit. Ale dovede i nahrát a vystřelit. Dohromady to sedí,“ dodal po výhře nad Capitals Cassidy.

Triumf 7:3 režírovali dva muži. Pětibodový obránce Matt Grzelcyk a křídlo s 88 na zádech. Poprvé se trefil střelou z první při přesilovce a snižoval na 1:2, druhou branku vstřelil po úniku s Taylorem Hallem. Ten mu lahůdkovou přihrávkou předložil kotouč před prázdnou klec, český gólman Vítek Vaněček v brankovišti neměl nárok. Boston tím dostal do vedení 5:2.

„Bylo to dobré,“ pousmál se Pastrňák při popisu zápasu před pěti dny pro web The Athletic. Tehdy se po devítizápasovém střeleckém odmlčení rozeřval proti New Jersey. Oddechl si, tíha z něj spadla. Zaplaťpánbůh pro Bruins, chtělo by se zvolat. V sobotním klání totiž dvěma zásahy přispěl k výhře proti šampionovi z Tampy, aby nyní dvakrát skóroval proti dalšímu těžkému protivníkovi.

David Pastrňák po 32 zápasech sezony NHL 2021/22 13 gólů (49. v lize) 2020/21 16 gólů (27. v lize) 2019/20 26 gólů (1. v lize) 2018/19 21 gólů (4. v lize) 2017/18 15 gólů (23. v lize)

Z posledních šesti utkání Boston zapsal pět výher, jeho motor, který v úvodu ročníku pokašlával a neměl dostatečný tah, teď naskakuje bez potíží. „Zdá se, že puky se dostávají do branky v ten pravý čas. Potom je zábava hrát,“ lebedil si Hall pro Boston Globe.

Trenér Cassidy nedávno zmiňoval, že jeho svěřenci sice nyní patří do top 10 nejlepších celků ligy, ale to nestačí. „Teď je cíl se dostat do pětky,“ vyřkl jasný cíl.

Bostonu navíc přijde vítaná pomoc, stará známá posila. Do branky v ostrém zápase by se měl v nejbližších dnech vrátit finský brankář Tuukka Rask, jeden ze zástupců úspěšného jádra Bruins posledních ročníků. Smečka medvědů zase bude pospolu, navíc když to vypadá, že se nová „medvíďata“ v čele s Hallem zapracovala do týmu.

Nejen střelec Pasta, i Boston je zpátky.