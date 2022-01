Pastova show! Brankáři slíbil hattrick a doručil ho. Na tiskovce v kloboučku

Wow! To byla noc. Bostonská aréna TD Garden řvala nadšením, měla k tomu hned několik důvodů. Jednak se po operaci kyčle vrátil fanoušky milovaný brankář Tuukka Rask, který hned vychytal výhru. Výhru, kterou zajistil český fantom David Pastrňák. Třemi góly sestřelil Philadelphii při triumfu 3:2 a nasázel tak svůj první hattrick v sezoně. V pětadvaceti letech už jich v kariéře nastřádal 11 a rychlým tempem dohání slovutného Jaromíra Jágra.

Prásk, prásk, prásk! Všechno střely z první, všechno parádní hokejové akce. Hned třikrát v zápase s Flyers rozezvučel David Pastrňák gólový song od skupiny Zombienation, hattrick oslavil vystřelením pomyslného šípu ze své hokejky. Tohle byla velká Pastova párty. Tím spíš, že tři gólové zásahy slíbil už před startem utkání proti Philadelphii svému velkému kamarádovi.

Nejvíce hattricků mezi aktivními hráči: Alexander Ovečkin (Washington) 28 Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 12 David Pastrňák (Boston) 11 Sidney Crosby (Pittsburgh) 11 John Tavares (Toronto) 10

„Panečku, byl jsem tak rád, že je zpátky. Byl jsem pro něj ochotný nechat na ledě všechno. Před zápasem jsem mu slíbil hattrick a on mi nevěřil,“ smál se po utkání do kamer při vzpomínce, jak těsně před nástupem na led ujistil v sezoně debutujícího brankáře Tuukku Raska, že dnes je výhra zajištěna. „Je skvělé, že je zpátky. Je to jeden z mých nejbližších přátel, mohl bych tu sedět 50 minut a povídat o něm,“ culil se v šedém klobouku a v módních brýlích na tiskové konferenci.

Bylo na něm patrné, jak je uvolněný, šťastný. Mnoho se napsalo a namluvilo o jeho pomalejším vstupu do ročníku. Sám přiznal, že ke své nejlepší hře potřebuje být psychicky pohodě, mít ze hry a ze života radost. A tu mu upíral všudypřítomný koronavirus a také osobní tragédie z léta, kdy po šesti dnech zemřel novorozený syn Viggo. Taková událost dopadne silně na každého, o to obdivuhodnější je, že se Pastrňák tak rychle oklepal a zase ničí obrany soupeřů.

„První branka pro naši formaci byla důležitá. Nikdo z nás neměl kotouč v držení déle než vteřinu, ale každý z nás se ho před gólem dotkl. Byl to pro naši novou lajnu velký gól, podpoří chemii mezi námi. Věřím, že se s každým utkáním budeme zlepšovat. V poslední době jsme neměli tolik času na tréninky kvůli nahuštěnému programu. Vlastně se musíme poznávat při zápasech. Hlavně musíme komunikovat,“ shrnul Pasta první dílek hattricku, kdy mu střeleckou pozici připravili jeho parťáci z nově vytvořené lajny, Erik Haula a Taylor Hall.

A další dvě trefy, to už byla osvědčená spolupráce. Nejprve mu naprosto geniální přihrávkou při přesilovce připravil střelecký prostor Brad Marchand a nejlepšímu střelci ročníku 2019/2020 stačilo pouze trefit prostor pod horní tyčkou. Hattrick pak uzavřel bombou při přesilovce při hře 5 na 3, aby následně odklouzal pár metrů ke středovému kruhu a vystřelil mezi diváky pomyslný šíp.

Po zmíněné změně spoluhráčů v útoku v posledních čtyřech duelech nasázel český střelec sedm branek a v celkové tabulce kanonýrů se rázem vyšvihl se šestnácti góly do druhé desítky. Zároveň šlo o jedenáctý hattrick v kariéře. Pouze Jaromír Jágr jich nasbíral víc, na slavnou 68 schází smíškovi z Bostonu čtyři třígólové večery a není ani zdaleka vyloučeno, že některé z nich přijdou už v tomto ročníku.

Boston je rozjetý, psychicky nahoře. Po návratu Raska se hráči Bruins mentálně vrátili do doby, kdy patřili k těm nejžhavějším adeptům na zisk Stanley Cupu. Tým cítí, že kabina sílu má. „Bylo to jako se navrátit domů. Jádro tu pořád je, v posledních duelech tým ukázal, že stále může předvést opravdu skvělý hokej,“ okomentoval svůj návrat Rask. „Nikdo nepřemýšlí o dalším ročníku. Máme toho nyní hodně na práci. Nemyslím, že je vůbec možné mít mentální kapacitu na to se dalším ročníkem zaobírat,“ doplnil lídr Brad Marchand. Boston je zase favoritem. Tím spíš, když Pastův nalezený střelecký apetit zvedá týmové akcie o dost výš.

11 hattricků Davida Pastrňáka v NHL

12. 3. 2018 Carolina - Boston 4:6 3+1 za 7:26 13. 10. 2018 Boston - Detroit 8:2 3+0 za 22:56 10. 11. 2018 Boston - Toronto 5:1 3+1 za 28:18 28. 3. 2019 Boston - NY Rangers 6:3 3+2 za 50:04 14. 10. 2019 Boston - Anaheim 4:2 4+0 za 38:42/40:16 26. 11. 2019 Montreal - Boston 1:8 3+0 za 14:42 9. 1. 2020 Boston - Winnipeg 5:4 3+0 za 33:59 12. 2. 2020 Boston - Montreal 4:1 3+0 za 28:46 4. 2. 2021 Philadelphia - Boston 3:4p 3+0 za 59:33 22. 2. 2021 Boston - Philadelphia 7:3 3+1 za 56:30 13. 1. 2022 Boston - Philadelphia 3:2 3+0 za 30:30

České hattricky v NHL

Počet Jméno Období 15 Jaromír Jágr 1990-2018 11 David Pastrňák od 2014 9 Miroslav Fryčer 1981-1989 8 Patrik Eliáš 1995-2016 7 Petr Nedvěd 1990-2007 7 Radim Vrbata 2001-2018 6 Petr Klíma 1985-1999 6 Martin Straka 1992-1998 6 Martin Havlát 2000-2016 5 Robert Reichel 1990-2004 5 Milan Hejduk 1998-2013 5 Tomáš Hertl od 2013

