ONLINE NHL: Pastrňák nahrál na rozhodující gól, hvězda duelu Nečas 1+1

Góly

Domácí: 08:17. Aho, 21:02. Trocheck, 24:49. M. Nečas, 44:09. Lorentz

Hosté: 13:24. Horvat

Sestavy

Domácí: F. Andersen (LaFontaine) – Pesce, Skjei, A. DeAngelo, Cole, Keane, Brendan Smith – Jarvis, Aho (A), T. Teräväinen – M. Nečas, Trocheck (A), A. Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Lorentz – Martinook, Kotkaniemi, Niederreiter.

Hosté: Demko (S. Martin) – T. Myers, Ekman-Larsson (A), L. Schenn, Q. Hughes, Poolman, B. Hunt – Boeser, J. T. Miller (A), Pearson – Garland, Horvat (C), Elias Pettersson – Höglander, Dickinson, Podkolzin – Highmore, Lammikko, Motte.

Rozhodčí

McIsaac (CAN), Halkidis (CAN) – Mills (CAN), Pancich (USA)

Stadion

PNC Arena, Raleigh