Palát na rozcestí. V létě mu končí smlouva, ale je v jiné situaci než Hertl

Posledních pět zápasů Ondřej Palát vynechal, se zraněním ve spodní části těla je na marodce od 11. ledna. Chyběl tak i v sestavě Tampy v noci na neděli, kdy sestřelila Sharks 7:1. Nedošlo tak na český souboj s Tomášem Hertlem . Tedy střet dvou útočníků, kterým po sezoně vyprší smlouva.

Jejich osud ale může být úplně rozdílný. Minimálně v průběhu aktuálního ročníku. Zatímco kolem Hertla se rojí spekulace, kam všude by mohl odejít, u Paláta je ticho. Logicky.

Ani v San Jose by nechtěli o elitního centra, který dorostl do role lídra, přijít. V létě by však mohl odejít úplně zadarmo. Teď, před březnovou uzávěrkou přestupů, je šance, že by za něho klub mohl dostat velice lákavou nabídku včetně draftů. Na druhou stranu, Hertl a spol. bojují o účast v play off, vedou si zatím dobře.

Pozice Tampy je jiná. Zatímco Sharks by mohli v bitvách o Stanley Cup spíš překvapit, obhájci triumfu z posledních dvou sezon budou zas patřit k největším favoritům. A Paláta k tomu potřebují.

Před zraněním měl střeleckou formu, nastřílel pět gólů ve čtyřech duelech. Bodoval v osmi ze svých posledních devíti startů. V sezoně má na kontě 15 branek v 38 zápasech, tedy stejně, kolik stihl za 55 duelů zkrácené základní části minulého ročníku.

Pokud by udržel nastolené tempo, překoná své maximum ze sezony 2013/14 (první celé v Tampě), kdy dal 23 gólů. Mezi střelci týmu mu teď patří třetí příčka za Stevenem Stamkosem a Braydenem Pointem. Premiantem je v počtu vítězných tref.

V dresu Lightning nastupuje desátou sezonu. Kouč Jon Cooper, který ho vedl už předtím na farmě, na něho hodně sází. Ví, že je na něj vždy spoleh. Jeho hra není jen o gólech a bodech. Hlavně dva Stanley Cupy, které pomohl pro Tampu vybojovat, jsou toho důkazem.

Palátova ztráta by byla pro Tampu bolestivá

Začátkem ledna v zápase s Columbusem dosáhl Palát na významný milník. Jako sedmý hráč v klubové historii se dostal na metu 400 bodů. K výhře 7:2 přispěl dvěma góly a jednou asistencí. „Je to krása, jsem nesmírně šťastný,“ rozplýval se. „Hraju NHL, jsem v úžasném týmu už tak dlouho a máme skvělé úspěchy. Jsem tady, abych mužstvu pomáhal. Nikdy by mě nenapadlo, že bych mohl dosáhnout takového milníku. Moc si toho vážím,“ dodával.

A pak už jen sbíral chválu od ostatních. „Vždycky je tam, kde má být. Svědomitě si plní všechny úkoly, navíc má ve hře skvělý přehled. Je to komplexní hráč. Umí dávat góly i blokovat střely. Neznám nikoho, kdo by s ním nenastupoval rád,“ líčil Point.

Přesně vystihl Palátův přínos. V první řadě pracant, týmový parťák, který ale umí být i produktivní. „Získat 400 bodů, to už je známka velké kvality. Ondřej ji má,“ doplnil Point.

V minulosti Palát tvořil údernou lajnu s ruským střelcem Nikitou Kučerovem a Tylerem Johnsonem, který po minulé sezoně odešel do Chicaga. Nyní často nastupuje právě s Pointem a kapitánem Stamkosem v elitním útoku. Ať mu ale dáte na ledě jakoukoliv roli, splní ji.

„Má na tým obrovský vliv, platí to už několik let. Bez něj bychom určitě nebyli tak úspěšní,“ zdůraznil trenér Cooper. Důležitou úlohu bude mít Palát i nyní, v honbě za třetím Pohárem v řadě.

Po sezoně ale budou na slunné Floridě řešit, jak udržet českého univerzála i nadále. Končí mu smlouva, je otázka, jestli se vejde dál do platového stropu, případně jestli nebude chtít sám po deseti letech zkusit něco jiného. Ve třiceti má šanci podepsat ještě minimálně jednu velkou smlouvu.

Teď mu každopádně dobíhá poslední rok starého kontraktu, který uzavřel v červenci 2017 na pět let s celkovým příjmem 26,5 milionu dolarů (v průměru 5,3 milionu ročně).

„Každý hokejista by nejradši zůstal v jednom týmu celou dobu, ale chápu zákonitosti NHL a hlavně problémy s platovým stropem. Mám před sebou poslední rok smlouvy. Budu se snažit udělat všechno, abychom vyhrávali, víc neřeším,“ říkal v rozhovoru pro Sport Magazín před startem sezony.

Jeho případná ztráta by byla pro Tampu bolestivá. Může se to ale stát. Z úspěšného celku vždy většinou odpadne nějaký ten dílek vítězného puzzle…

Ale to bude nejdříve až v létě. Lightning žijí hlavně přítomností, právě ukončili třízápasový trip po Kalifornii a vracejí se domů. A brzy očekávají i Palátův návrat do sestavy.

komu z Čechů končí smlouva brankáři Pavel Francouz (Colorado), Vítek Vaněček (Washington), David Rittich (Nashville), Karel Vejmelka (Arizona) obránci Michal Kempný (Washington), Jan Rutta (Tampa Bay), Jakub Zbořil (Boston), Libor Hájek (Rangers) útočníci Ondřej Palát (Tampa Bay), Tomáš Hertl (San Jose), Dominik Kubalík (Chicago), Pavel Zacha (New Jersey), Filip Zadina (Detroit), Martin Nečas (Carolina), Dmitrij Jaškin (Arizona), Kristian Reichel (Winnipeg), Ondřej Kaše (Toronto), Dominik Simon (Pittsburgh)

