Hertl jako trumf pro play-off. Forma zvyšuje cenu, co za něj San Jose chce?

Svůj pohled na výměnu shrnul Tomáš Hertl už před startem ročníku. „Když má člověk sociální sítě, tak se tomu nevyhne a vnímá to. Já se ale soustředím na to, abychom měli dobrý vstup do sezony a abych ukázal cestu těm mladým klukům, které v týmu máme.“

Nikdo z hráčů NHL, komu končí po sezoně kontrakt, nemá aktuálně takovou formu jako on. Jako by chtěl svým zaměstnavatelům udělat radost i mimo ledovou plochu a případné zájemce donutit položit na stůl hodně mastné odstupné.

„Minimálně první kolo draftu a prospekt druhého sledu,“ popsal cenu, o které se v zámoří spekuluje, novinář Arthur Staple. Roli hraje i otázka věku a aktuální destinace. Hertlovi je 28 let, spoustu špičkového hokeje má ještě před sebou. Působí v San Jose, které sice hraje nad očekávání, nicméně v dohledné době se tam frontální útok na Stanley Cup nechystá.

Jistě, je tu možnost, že by Hertl ve stávajícím prostředí setrval, vždyť komu by se chtělo utíkat z prosluněné Kalifornie, kde se líbí celé rodině. „Popravdě si moc nedokážu představit, že bych odsud odcházel. Mám to tady vážně jako druhý domov, narodil se mi tu syn, znám to prostředí dobře. Bylo by to těžké loučení,“ pronesl.

Avšak realita je taková, že pokud se chce český forvard v dohledné době pokusit získat nejcennější hokejovou trofej, šance budou vyšší jinde. „Pokud bych měl odhadovat, myslím si, že v období okolo uzávěrky přestupů změní dres. Rozhodne touha po triumfu, který teď v San Jose těžko mohou nabídnout,“ řekl před měsícem deníku Sport zámořský insider Kevin Kurz s tím, že čeká výměnu v průběhu března. Zde je nutné doplnit, že kluby mají možnost posilovat, nebo rozprodávat své kádry, až do 21. března.

Kdo by tedy mohl chtít vysokou cenu obětovat? V první řadě se mluví o New York Rangers. Celek z metropole na východě USA udělal očekávaný krok vpřed a míří po pěti sezonách do prvního kola play off. Na velký úspěch ve vyřazovací fázi mu však chybí větší kvalita v prvních dvou formacích, s čímž by lídr San Jose hravě vypomohl. Avšak, je tu jeden trabl. Musel by se přesunout na křídlo, protože Rangers mají ve svém středu fungující duo centrů Mika Zibanejad – Ryan Strome. Nicméně, spojení Hertla s jedním z nejslavnějších celků soutěže smysl dává.

Důležitý detail, Čech má ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, přičemž vedení odevzdal list tří celků, do kterých by mohl být vyměněn. „Podle mých informací je jedním z nich právě organizace Rangers. Má nad svou budoucností velkou kontrolu a jisté je, že vedení Rangers je s ním ve spojení a projevují zájem,“ řekl pro stanici TSN kanadský novinář Pierre LeBrun.

Druhým lovcem by se mohl stát také celek z Východní konference. A z českého pohledu by se jednalo o řádnou bombu. Hertl by totiž mohl doplnit Boston Davida Pastrňáka . Po odchodu Davida Krejčího do Olomouce Bruins elitní druhý centr citelně schází. Na startu ročníku to bylo dobře patrné, trvalo dlouho, než kabina našla svou tradiční výkonnost.

Dovedete si představit tu sílu? Úvodní formace v tradičním rozložení, kdy Pastovi sekundují Patrice Bergeron a Brad Marchand, přičemž druhou řadu by vedl Hertl s Taylorem Hallem? To je automaticky celek s nejvyššími ambicemi v lize. Jisté je, že vzhledem k bodovým ziskům z posledních týdnů upoutal lídr Sharks ještě větší pozornost. A jeho jméno se mezi generálními manažery určitě skloňovat bude, pokud se tak už neděje.