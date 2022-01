Vydržet tolik bolesti... Železný Yandle zlomil 35 let starý rekord NHL

Železným mužům NHL nově vládne Keith Yandle. V základní části hrál bez přerušení 965 zápasů a překonal Douga Jarvise. Jeho dlouhodobý rekord padl ve chvíli, kdy rozhodčí hodil puk při úvodním vhazování zápasu New York Islanders proti Philadelphii. Vydržel 35 let, zhruba stejně dlouho je na světě jeho přemožitel.

Úchvatný počin zkazil historický propad týmu Flyers. S Islanders prohráli 3:4, padli potřinácté za sebou, což je nejdelší šňůra nezdarů v historii klubu. Nicméně Keithu Yandleovi diváci tleskali a po utkání mu blahopřál i Doug Jarvis, jenž byl v čele vytrvalců NHL od prosince 1986 a rekordní výkon téměř rok ještě vylepšoval. Yandle se na něj dotáhl v pondělí v Dallasu, od úterý ho překonal, liga má nového „Iron Mana“.

„Zatím mi to moc nedochází, potřebuju to vstřebat,“ uvedl Yandle, který proti Islanders začínal v zahajovací sestavě a na ledě strávil celkem dvanáct minut. Ale je to samozřejmě něco, za co jsem velice vděčný. Stejně jako za to, že můžu hrát jeden zápas v nejlepší lize na světě, být obklopen těmi nejlepšími lidmi. Lidmi, kteří vždycky stojí při vás, užívají si šance být součástí NHL. Patřit do rodiny NHL posledních 16 let, to pro mě znamená víc, než splněný sen,“ prohlásil Yandle.

Po úvodním buly klepnul hokejkou o led na znamení, že je dokonáno. Když aréně v Elmontu během reklamní přestávky jeho rekord připomněli, vyjel na led, pozvedl hokejku a zamával aplaudujícím divákům. „Když jsem viděl kluky, jak mi to přáli a ocenili to vestoje, ale i všechny ty fanoušky... Hodně to pro mě znamenalo. Spoluhráči a stejně tak ti, co stojí proti vám, gratulují a řeknou, že jsou na vás hrdí. To vás dostane, znamená to opravdu hodně. Je to něco krásného,“ ocenil rekordman.

V hledišti měl rodák z Bostonu taky svou rodinu. „Celou dobu mě podporovali. Moje série však patřila k tématům, o nichž jsme se nebavili. Nechtěli to zakřiknout a já o tom taky nechtěl mluvit, protože nikdo nemluví rád sám o sobě. Věděl jsem, že na zápas dorazí moje žena a děti, moji rodiče. Ale pak, když jsem viděl tu ohromnou podporu všech lidí, kteří obětovali svůj čas, aby mi přišli zafandit. Znamenalo to pro mě celý svět,“ dodal Yandle.

Doug Jarvis se stal Železným mužem 26. prosince 1986, kdy hrál bez přerušení 915. utkání a nechal za sebou Garryho Ungera. Sám pak posunul rekord až na 964 zápasů. Jeho série se rodila od 8. října 1975, kdy v NHL začínal, do 10. října 1987, kdy v ní skončil. Vystřídal Montreal, Washington a Hartford Whalers. „Myslím, že to je něco úžasného. Přál bych si, aby měl každý hráč možnost takhle hodně hrát a neomezovala ho zranění. Zaslouží uznání a jsem šťastný za to, jakou má za sebou kariéru,“ uvedl o Yandleovi.

Jeho série začala 26. března 2009. Tehdy byl Yandle hráčem Phoenixu, kde začínal v ročníku 2006/07. V dnešních Arizona Coyotes působil téměř devět sezon, pak odešel do New York Rangers, předchozích pět let strávil na Floridě. Jeho série obsáhla dvanáct let. Několikrát byla blízko konce. Začátkem minulé sezony se v Panthers málem už nevešel do sestavy. Nebo když mu v listopadu 2019 vyrazili několik zubů. Další den však naskočil s obličejovým krytem.

Během play off na tribuně už skončil, vynechal tři zápasy prvního kola posledního Stanley Cupu proti Tampě. Ale v základní části štrykuje dál, nyní ve službách Philadelphie. Dlouho Yandle drží prvenství mezi obránci, druhý Jay Bouwmeester sehrál v řadě 737 zápasů. Zároveň se bek Flyers blíží další metě, do čtyřciferného počtu startů v řadě mu schází 35 utkání.

Pokud mu někdo dýchá na záda, je to Phil Kessel, 34letý útočník Arizony, který sehrál 941 zápasů bez přestávky. „Hokejisté to tak mají. Hrají přes tolik bolesti, kolik vydrží. Byly chvíle, kdy jsem se necítil skvěle. Ale člověk se snaží to překonat a pomoct svému týmu,“ prohlásil Yandle.