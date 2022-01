Francouz jako legenda Roy. Vychytal dvě nuly v řadě. Puky vidím dobře, říká

Colorado se řídí jednoduchým heslem – čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme. Ofenziva Avalanche je prošpikovaná ofenzivními esy jako Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Gabriel Landeskog či Nazem Kadri. V obraně se blyští diamant v podobě Cala Makara. Uzmout si kousek slávy v téhle konkurenci? Pro gólmana nelehký úkol. Ne však pro Francouze.

Plzeňský rodák zářil ve třech posledních zápasech, do kterých nastoupil. Nejprve vychytal výhru 4:3 po nájezdech s Minnestou, následně lapil všech 34 střeleckých pokusů Anaheimu při výhře 2:0 a naposledy vynuloval i Chicago. Avalanche zapsali vítězství 2:0 a velebili Frankieho, jak Francouzovi v Denveru přezdívají.

„Opravdu se mi líbí, jak pracuje naše obrana. Oproti nedávným zápasům se výrazně zlepšila. A Frankie? Kdykoli jsme potřebovali velký zákrok, předvedl ho,“ liboval si kouč Colorada Jared Bednar.

Francouz v aktuálním ročníku NHL naskočil do sedmi duelů, šest jich vyhrál a dvakrát udržel čisté konto. Úspěšnost zákroků vyšponoval na 93,2 procenta a drží průměr 2,03 obdržených branek na zápas. Po návratu z dlouhavého zranění se dostal do parádní formy. „Na puky teď vidím opravdu dobře,“ usmíval jedenatřicetiletý brankář po utkání s Blackhawks.

„Ve třetí třetině jsme skvěle kontrolovali hru. Byli jsme trpěliví a dělali přesně to, co bylo třeba. Uspěli jsme ve velkém testu,“ pochvaloval si Francouz. „Po vstřelení první branky to byl jiný zápas. Vzadu jsme to úplně zavřeli.“

Avalanche si i díky Francouzovi připsali šestnáctou domácí výhru v řadě. Když se reportér ptal českého gólmana, jestli si vzpomene, kdy Colorado naposledy padlo před vlastními fanoušky, marně lovil v paměti. Bylo to 4. listopadu minulého roku s Columbusem, a to ještě až po prodloužení.

„Šestnáct zápasů je opravdu dost. Před tak skvělými fanoušky se cítíme dobře. Hodně nám pomáhají,“ vyzdvihl Francouz příznivce v Ball Areně. Ti jsou zvyklí na ofenzivní hody. Colorado nastřílelo v aktuálním ročníku NHL druhý nejvyšší počet gólů (167). Víc nasázela jen Florida (170), jenže odehrála o dva duely víc.

V nedávné době ale střelci Colorada přepnuli do poněkud úspornějšího režimu. V posledních čtyřech duelech dali „jen“ jedenáct branek. Jakoby říkali: Hele, my vepředu si trochu odfrkneme, doteď jsme to táhli. Teď se ukažte vy vzadu!

„Měli jsme týmovou poradu o naší defenzivě,“ prozradil Rantanen. „Vyhráváme, ale zároveň víme, že v obraně musíme být lepší. Sezona se překlápí do druhé poloviny a blíží se play off.“ O ofenzivní síle celku z pod Skalistých hor netřeba polemizovat. Jenže vypjaté bitvy ve vyřazovacích bojích často rozhodují obrany a především pak výkony brankářů.

Pavel Francouz v této sezoně: Zápasy: 7 Střely proti: 190 Zásahy: 177 Obdržené góly: 13 Úspěšnost zákroků: 93,2 % Průměr gólů na zápas: 2,03

A na ty se Colorado může spolehnout. Post jedničky sice od začátku sezony uzmul Darcy Kuemper, jenž dorazil z Arizony jako náhrada za Philippa Grubauera. Francouz laboroval se zraněním, teď je ale zpět a boj je otevřený. „Je paráda mít dva skvělé gólmany. Oba čapají neskutečně. Ať chytá kterýkoli z nich, máme šanci na výhru,“ podotkl Rantanen.

A kdo bude chytat v dalším zápase? Kuemper, nebo Francouz? „Program je nahuštěný. Pomáhá, když se s Darcym střídáme a ani jeden z nás není moc unavený. Kdykoli za sebe můžeme zaskočit. Z toho těží i tým,“ líčil Francouz.