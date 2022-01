ONLINE NHL: Nečas proti Ottawě, do akce jde Voráček, Palát i Zacha

Noční program NHL nabídne deset duelů, některých se zúčastní i čeští hokejisté. Do akce proti Rangers s Hájkem jde Voráčkův Columbus. V Ottawě hraje Carolina s Nečasem, v zápase Tampy s New Jersey nastoupí za domácí Palát s Ruttou a za hosty Zacha. Utkání čeká i Gudase a Simona, do branky Calgary by se měl postavit Vladař. Vše podstatné sledujte ONLINE.