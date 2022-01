Edmonton shání spásu pro McDavida. Možností jsou Vejmelka i Vladař

Ať byste se zeptali kteréhokoliv trenéra, co je naprostý základ úspěchu v bojích o titul, odpověď bude vždy jednoznačná: gólman. Aktuálně je v NHL hned několik celků, co mají s obsazením klíčové pozice výrazné potíže. Hlavně soužící se Edmonton. Za dva měsíce se v zámoří uzavírají přestupy a zdá se, že vyměněných brankářů bude více, než bylo v posledních ročnících běžné. Měnit dres by mohlo i několik Čechů, především Karel Vejmelka a Dan Vladař.

Jeden. Pouze jediný gólman byl vyměněn při minulé uzávěrce přestupů v NHL. Není zvykem, aby se vládci brankoviště v lize stěhovali v posledních možných chvílích, protože nakupující týmy mířící za Stanley Cupem mají dávno tuto pozici v týmu vyřešenou. Teď to však platit úplně nemusí. Celek s nejlepším hráčem současnosti Connorem McDavidem a jeho kumpánem Leonem Draisaitlem se výsledkově souží. Důvod? Hlavně mizérie mezi třemi tyčemi.

„Jako kdybychom hledali cesty, jak nakonec prohrát,“ posteskl si trenér Dave Tippett. Při předsezonním výběru nejlepších gólmanských dvojic se Mike Smith a Mikko Koskinen spolehlivě umisťovali na ligovém chvostu. Slabé očekávání potvrzují, v lize patří k nejhorším. Nikde jinde se tolik nespekuluje o brankářských výměnách jako v Edmontonu. Má to však několik zádrhelů.

Zaprvé, gólman musí být levný. Oilers při ohromné gáži McDavida (13 milionů dolarů) s Draisaitlem (8 milionů) nemají kde brát. Zadruhé, volba brankáře představuje risk. Kvalitního maskovaného muže se totiž v této části ročníku nikdo dobrovolně nevzdá. A tady do příběhu vstupují čeští zástupci: Karel Vejmelka a Dan Vladař.

První z dvojice chytá za nejhorším celkem ligy. V Arizoně si vede solidně, jméno si udělal především při výhře nad Torontem, kterému pochytal 45 střel. „Ještě že za námi Veji byl. Dává do přípravy tvrdou dřinu, nechce nic ponechat náhodě. Na nováčka je připraven naprosto parádně,“ smekl před spoluhráčem útočník Ryan Dzingel. Právě tvrdá příprava před sezonou a poctivý přístup k práci zajistily Vejmelkovi trochu překvapivou šanci v nejlepší lize světa. A respekt, pokud se na jeho prozatímní počínání v zámoří doptáte. Co na tom, že je to v arizonské poušti? Ví se o něm, a tudíž se objevuje v souvislosti se změnou do lepšího celku nejčastěji.

Situace u Vladaře je jiná. Čtyřiadvacetiletý gólman načal angažmá v Calgary po výměně z Bostonu parádně. Dobrými výkony si zabezpečil místo za hvězdným Švédem Jacobem Markströmem. „S tím jsem sem šel, že Marky bude jednička a já odchytám určitý počet zápasů a uvidí se, jak se s tím popasuji,“ shrnul svou situaci. Zatím zasáhl do devíti duelů, pět z nich vyhrál.

V této souvislosti jsou však důležitější jiné cifry. Roční plat 725 tisíc dolarů a délka smlouvy na dvě sezony. Právě to by mohlo přilákat generální manažery, protože jiný spolehlivý brankář s nižšími náklady v lize neexistuje. Pozici u Flames navíc může ohrozit Justin Wolf. Že jste tohle jméno zatím nezaslechli? To se může rychle změnit. Dvacetiletý Američan patří k největším talentům v brankovišti, ačkoli si ho Calgary vybralo až v sedmém kole. „Umí skvěle předvídat, co střelec proti němu chce udělat. Nahrazuje tím menší postavu, která už mnohokrát zapříčinila, že mu lidé nevěří,“ shrnul Wolfovy přednosti kanadský novinář Scott Wheeler pro The Athletic.

Právě fakt, že Flames mají v systému takový talent, může zapříčinit, že pokud se na Vladaře někdo poptá, vedení nebude případný odchod českého gólmana tolik bolet. Zvlášť když o pouhou naději na postup do play off bude tým muset ještě tvrdě bojovat.

Případy obou českých brankářů ukazují, v čem je NHL trochu paradoxní. Jakmile zaujmete a předvedete solidní výkony v mužstvu u dna tabulky, automaticky se stanete kořistí pro hladové celky toužící posílit svou kabinu. A stejné platí, když navíc pobíráte i menší plat. Kluby mašírující za celkovým prvenstvím mají často drtivou většinu platového stropu zabranou, proto se jim posila za „pár centů“ vždy hodí.

A současná situace u Vladaře a Vejmelky do této rovnice krásně zapadá.

Karel Vejmelka (Arizona Coyotes)

Karel Vejmelka se občerstvuje v zápase NHL proti Coloradu • Foto Profimedia.cz

Roční plat: 842 500 dolarů (smlouva na jeden rok)

Zápasy: 24

Střely proti: 734

Zásahy: 664

Obdržené góly: 70

Úspěšnost zákroků: 91,0 %

Průměr gólů na zápas: 3,28

Chytat za sestavou Coyotes je všechno, jen ne snadnou věcí. Na Vejmelku míří každou bitvu průměrně skoro 34 střel. Jen čtyři celky jsou na tom hůře. Právě český brankář dává sám mnohdy týmu šanci na dílčí úspěch. Ostatní generální manažeři to samozřejmě vidí, takhle se při první zkušenosti s nejkvalitnějším hokejem planety držet, to vzbuzuje respekt. A zájem.

Dan Vladař (Calgary Falmes)

Daniel Vladař přispěl k výhře 31 zákroky • Foto Reuters

Roční plat: 725 000 dolarů (smlouva na dva roky)

Zápasy: 9

Střely proti: 277

Zásahy: 252

Obdržené góly: 25

Úspěšnost zákroků: 91,0 %

Průměr gólů na zápas: 2,73

Vladař byl v Bostonu mnohdy až třetí nebo čtvrtý v pořadí a výměna do Calgary přinesla svěží vzduch. Čerstvou naději, kterou nepustil. Obstál v pozici, kdy je po delší době vhozen do akce. Spolehlivou dvojkou už se stal. Výhry umí ukrást. Nyní je čas se posunout, což za hvězdným Švédem Jacobem Markströmem půjde stejně těžce jako v Bruins za Tuukkou Raskem a spol.