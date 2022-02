Vejmelka vychytal výhru v Seattlu, Hronek asistoval. Trest pro Marchanda

Marchand napadl brankáře, vyfasoval 6 zápasů stop

Hokejistům Bostonu bude podruhé v sezoně NHL kvůli disciplinárnímu trestu chybět jejich nejproduktivnější hráč Brad Marchand. Kanadský útočník dostal distanc na šest zápasů za napadení brankáře Pittsburghu Tristana Jarryho v závěru středečního utkání, které Bruins prohráli 2:4.

Marchand 24 sekund před koncem zápasu v přerušené hře uhodil Jarryho do hlavy, a i když ho následně pacifikoval rozhodčí, ještě se pokusil gólmana Penguins píchnout čepelí hole do masky. Dostal za to dvě minuty a trest do konce utkání.

Disciplinární komise následně Marchandovi udělila šestizápasový distanc, kvůli němuž přijde o 448 tisíc dolarů. Přitížilo mu, že je považován za recidivistu. Současná suspendace je už jeho osmá v průběhu kariéry a druhá v sezoně. V listopadu dostal třízápasový trest za faul na Olivera Ekmana-Larssona z Vancouveru.

„Z Bradovy strany to byl nedostatek disciplíny. Vypadalo to, že tam padla nějaká slova. Každopádně to ale chce větší disciplínu. Brad je lídrem našeho týmu a musí ovládat své emoce,“ uvedl bezprostředně po zápase trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Marchand je nejproduktivnějším hráčem Bruins se 49 body (21+28) z 39 zápasů. David Pastrňák je druhý s bilancí 45 bodů (24+21) ze 44 utkání.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:03. I. Ratcliffe, 06:26. Sanheim, 31:21. Laughton Hosté: 02:43. Dylan Larkin, 06:02. L. Raymond, 26:12. P. Suter, 31:00. Fabbri, 48:46. Givani Smith, 59:05. Naměstnikov Sestavy Domácí: Hart (M. Jones) – Braun, Provorov (A), Ristolainen, Sanheim, Seeler, Yandle – Atkinson, Giroux (C), Lindblom – Konecny, Laughton (A), J. van Riemsdyk – Mayhew, Brassard, Willman – MacEwen, Bunnaman, I. Ratcliffe. Hosté: Nedeljkovic (Greiss) – DeKeyser (A), Seider, Oesterle, G. Lindström, M. Staal (A), Hronek – Zadina, Dylan Larkin (C), L. Raymond – Fabbri, P. Suter, Bertuzzi – Naměstnikov, M. Rasmussen, Erne – Gagner, Veleno, Givani Smith. Rozhodčí McCauley, Furlatt – Mills, Marquis Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 13 243 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:03. Draisaitl Hosté: 01:44. DeBrincat, 02:47. Hagel, 41:08. D. Strome, 49:36. Dach Sestavy Domácí: M. Smith (S. Skinner) – Barrie, Nurse (A), Ceci, Keith, Bouchard, Lagesson – Hyman, McDavid (C), E. Kane – Yamamoto, Draisaitl, Nugent-Hopkins (A) – Puljujärvi, R. McLeod, Foegele – Kassian, D. Ryan, Devin Shore. Hosté: M.-A. Fleury (Söderblom) – S. Jones, de Haan, C. Murphy (A), C. Jones, J. Galvas, McCabe – Hagel, Dach, DeBrincat (A) – P. Kane (A), D. Strome, D. Kubalík – Lafferty, Jo. Slavin, Kurashev – Entwistle, R. Carpenter, Borgström. Rozhodčí Hebert, StPierre – Knorr, Flemington Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 9 150 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:58. J. Robertson, 36:18. J. Robertson, 37:59. Hintz, 43:24. Glendening Hosté: 14:41. Tolvanen, 36:37. Duchene, 39:51. Trenin Sestavy Domácí: Oettinger (Holtby) – R. Suter, M. Heiskanen, Lindell (A), J. Klingberg, Hanley, Hakanpää – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Jamie Benn (C), Seguin (A), Gurjanov – Kiviranta, Peterson, A. Radulov – M. Raffl, Faksa, Glendening. Hosté: Saros (Rittich) – Josi (C), Fabbro, Ekholm (A), A. Carrier, Harpur, P. Myers – Cousins, Johansen, Kunin – F. Forsberg, Mikael Granlund (A), Duchene – Trenin, Sissons, Jeannot – Tolvanen, McCarron, Tomasino. Rozhodčí McIsaac, Halkidis – Nansen, O'Quinn. Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 17 780 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:03. J. Gaudreau, 12:25. Backlund, 15:08. E. Lindholm, 26:57. Mangiapane, 43:10. M. Tkachuk, 55:45. Mangiapane Hosté: Sestavy Domácí: Vladař (Markström) – Hanifin, R. Andersson, Kylington, Ch. Tanev, Zadorov, Gudbranson – J. Gaudreau, E. Lindholm, M. Tkachuk (A) – Mangiapane, Backlund (A), Coleman – D. Dubé, Monahan (A), B. Ritchie – Lucic, Adam Ružička, T. Lewis. Hosté: Lehner (Brossoit) – Hague, Pietrangelo (A), McNabb (A), Theodore, B. Hutton, Coghlan – Pacioretty, Stephenson, Patrick – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Janmark, N. Roy, Dadonov – W. Carrier, B. Howden, Kolesar. Rozhodčí L'Ecuyer, Pochmara – Nagy, Cormier Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 9 639 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:16. Blackwell, 55:52. Järnkrok Hosté: 04:07. Kessel, 34:51. N. Schmaltz, 41:52. Strälman, 58:23. Galchenyuk, 59:01. N. Schmaltz Sestavy Domácí: Grubauer (Driedger) – A. Larsson, Giordano (C), Lauzon, Vince Dunn, Borgen, H. Fleury – Jordan Eberle, McCann, Marcus Johansson – Appleton, Järnkrok, Gourde (A) – Donskoi, Wennberg, Donato – Blackwell, Geekie, Sheahan. Hosté: K. Vejmelka (Prosvetov) – Mayo, Gostisbehere, Ljubuškin, Chychrun (A), Strälman, J. Moser – N. Schmaltz, Galchenyuk, Keller (C) – Kessel, T. Boyd, Crouse – Ch. Fischer, L. O'Brien, Roussel – L. Eriksson, Dzingel, Ladd. Rozhodčí B. Meier, D. O'Rourke Stadion Climate Pledge Arena, Seattle