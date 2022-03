Voráček v závěru srovnal, Pastrňák rozhodl nájezdy. Sharks padli 0:8!

Góly

Domácí: 04:46. Lindblom, 35:28. Atkinson, 43:09. Brassard, 48:28. Atkinson

Hosté: 20:24. DeBrincat, 32:39. D. Strome, 38:02. D. Strome

Sestavy

Domácí: M. Jones (Hart) – Braun, Provorov (A), Ristolainen, Sanheim, Connauton, Yandle – Konecny, Laughton (A), Giroux (C) – Atkinson, Brassard, Farabee – J. van Riemsdyk, K. Hayes, Lindblom – MacEwen, P. Brown, Willman.

Hosté: Lankinen (M.-A. Fleury) – S. Jones, de Haan, C. Murphy, C. Jones, McCabe, R. Stillman – P. Kane (A), D. Strome, D. Kubalík – T. Johnson, J. Toews (C), DeBrincat (A) – Entwistle, Dach, Hagel – Lafferty, R. Carpenter, Kurashev.

Rozhodčí

McIsaac, Furlatt – Nagy, Flemington.

Stadion

Wells Fargo Center, Philadelphia

Návštěva

18 448. diváků