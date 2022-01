Rockies, Cougars, Whalers... NHL týmy, na které se už (skoro) zapomnělo

MONTREAL WANDERERS

Montreal Wanderers byl druhým montrealským zakládajícím týmem NHL, jenže si v ní zahrál během dvou měsíců pouhých šest zápasů. Vyhrál jediný a ze statistického pohledu jsou tak “poutníci” nejhorším klubem historie. 3. ledna 1918 jim navíc vyhořela aréna a klub zanikl. Do jejich sestavy ovšem patřil Art Ross, ano ten, po němž je dnes pojmenována trofej pro nejproduktivnějšího hráče.

MONTREAL MAROONS

Montreal Maroons doplnili v roce 1924 spolu s Bostonem počet účastníků ligy na šest a stali se třetím montrealským klubem v NHL. Za koncem Maroons stáli rivalové z Canadiens. Od NHL si totiž vyžádali francouzsky mluvící hráče a Maroons pomalu neměli s kým hrát. V součtu s důsledky Velké hospodářské krize po sezoně 1937-38 přestali existovat.

TORONTO ARENAS

Toronto Arenas strávili v lize sezony dvě. V průběhu druhého roku většina hráčů tohoto souboru odmítala nastupovat k zápasům pod vedení majitele Livingstona, který byl vlastně donucen klub prodat. Noví majitelé, což byli hráči a jejich přátelé poté tým přejmenovali na Toronto St. Patricks.

TORONTO ST.PATRICKS

Ani Toronto St. Patricks nemělo příliš dlouhou existenci, z hokejového světa zmizelo po sedmi letech. Se ziskem jednoho Stanley Cupu klub v roce 1927 upravil svůj název na Toronto Maple Leafs. Na to, v němž dneska válí John Tavares a spol.

Původní název současného Toronta Maple Leafs bylo Toronto St. Patricks • Foto Reuters

QUEBEC BULLDOGS

Quebec Bulldogs, další ze zakládajících členů NHL, ačkoli do ní zasáhl až v ročníku 1919/1920. Po lepších časech v NHA si novou soutěž užili krátce, po jedné sezoně plné porážek zase skončili.

HAMILTON TIGERS

Quebecké Buldoky nahradili Hamilton Tigers. Kádr zůstal stejný. Do historie ligy se zapsali o snahu založení stávky. Od vedení NHL chtěli za každý odehraný play-off zápas prémii 200 dolarů na osobu. Soutěž na tohle neslyšela a Hamilton na oplátku vyloučila.

PITTSBURGH PIRATES

Piráti z Pittsburghu byli druhým americkým klubem s licencí pro vstup do NHL. Po slibném začátku se zařadili mezi nejhorší týmy a své účinkování uzavřeli v roce 1930.

NEW YORK AMERICANS

New York Americans nahrazovali vyloučené Hamilton Tigers a mohli tak svádět bitvy s Rangers. O proti jezdcům, kteří hrají v lize dodnes, byli ale o poznání slabší. V roce 1941 se klub přejmenoval na Brooklyn Americans.

V současnosti mají New York Rangers za městského rivala Islanders, v minulosti to byl ale tým Americans • Foto USA TODAY Sports

BROOKLYN AMERICANS

Ani Brooklyn v NHL nehrál dlouho. Po vstupu Spojených států do války se rozpadli Rangers, Brooklynští jim ale věnovali své hokejisty a po jedné sezoně zanikli.

DETROIT COUGARS

Čtyři roky. Takovou dobu strávili v NHL Detroit Cougars. Jednou se dostali do play-off a po sezoně 1929/30 se přejmenovali na Falcons.

DETROIT FALCONS

Detroit Falcons. To vám tolik neřekne, ale zbystříte, když zjistíte, že právě z Falcons se rekrutovali současní Red Wings. Stalo se tak od sezony 1933-34, kdy Falcons koupil miliardář James Norris a tým přejmenoval na rudá křídla, které hrají v lize dodnes.

PHILADELPHIA QUAKERS

Quakers dělali svému městu opravdovou reklamu. Říkali si podle hanlivého názvu pro Philadelphii. Quaker City - město zločinců a mafie. V roce 1930 převzali licenci Pitsburgských pirátů.

Věděli jste, že dnešní Detroit Red Wings se předtím jmenoval Detroit Falcons? • Foto profimedia.cz

ST.LOUIS EAGLES

Jedinou sezonu existoval tým St.Louis Eagles. Sice byli nástupnickým celkem slavné Ottawy Senators, už po jedné sezoně ale zbankrotovali.

HARTFORD WHALERS

Do roku 1997, než přišlo stěhování do Caroliny, se evidovala existence Hartfordu. Ten strávil v NHL 18 let. Do ní přicházeli jako nejstabilnější členové konkurenční WHA ligy, na soupisce měli legendární Gordieho Howea s Boby Hullem. Po trejdu Rona Francise z března 91 to šlo z kopce. Diváků chodilo málo, město nespolupracovali při výstavbě haly, a tak poslední zápas Velrybáři odehráli 13. dubna 1997 proti Tampě.

MINNESOTA NORTH STARS

Za to pěkných šestadvacet let nasbírala mezi hokejovou elitou Minnesota North Stars. Ke Stanley Cupu bylo dvakrát blízko. Do klubové kroniky se zapsaly dvě finálové účasti z roku 1981 a přesně o deset let později. Na podzim 1993 se tým přestěhoval do Dallasu. Odtud současný název Texasanů - Stars. Dallas Stars.

CALIFORNIA GOLDEN SEALS

California Golden Seals. To byl nástupnický tým California Seals a Oakland Seals. Zlatí tuleni strávili v NHL šest let. Po celou dobu platili za nejhorší tým ze všech, nedařilo se jim ani lépe draftovat. A tak všichni byli rádi, že v roce 1976 přepustili místo Clevelendu.

Klub Atlanta Flames v roce 1980 přesídlil do Calgary • Foto Reuters

CLEVELAND BARONS

Tomu hokejová radost vydržela jen dva ročníky. Baroni, stejně jako jejich předchůdci, se do vyřazovacích bojů nedostali. Z finanšních důvodů se sloučili s Minnesotou North Stars. Cleveland se přitom snažil o připojení k NHL od roku 1953.

ATLANTA FLAMES

Slušivou osmiletku zapsala v nejlepší lize Atlanta Flames. Jejím maximem bylo druhé kolo play-off 1974. Nepříliš hokeji nakloněné město Atlanta nepřinášelo majitelům to co, chtěli, a tak v roce 1980 přesídlili do Calgary. Odtud současné Calgary Flames.

ATLANTA THRASHERS

V Atlantě to zkusili s hokejem ještě jednou, tady se dostáváme téměř do současnosti. Thrashers působili mezi lety 1999 až 2011, za klub hrála cela kopa českých hokejistů. Kariéry zde začaly Dany Heatley, Ilja Kovalčuk nebo jednička draftu Patrik Štefan. Za celou dobu se Thrashers probojovali jedinkrát do play-off a později se stěhovali do Winnipegu.

Hokej se do Colorada přestěhoval v roce 1995 z Quebecu • Foto Reuters/Ron Chenoy

KANSAS CITY SCOUTS

Dva roky a přesně 160 zápasů, bez většího úspěchu a postupu do play-off, sehráli Kansas City Scouts, než přesídlili do Colorada.

COLORADO ROCKIES

A stali se Coloradem Rockies. Existovali šest let, sportovně se jim nevedlo o nic lépe než jejich předchůdcům, do play-off se podívali jednou a v roce 1982 prodali licenci do New Jersey.

QUEBEC NORDIQUES

Nejlepší tým rozpadlé WHA se v roce 1979 přidal k NHL. Quebec zažil těžké časy s Ericem Lindrosem, který za něj odmítal hrát. V klubu působili Anton, Marián a Peter Šťastní, Peter Forsberg, Mats Sundin, Owen Nolan nebo Joe Sakic. V roce 1995 přišlo z finančních důvodů stěhování do Colorada.