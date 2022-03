NHL ONLINE: Vaněček proti Islanders, Kubalík hostí Pastu. V akci i Hertl

Sestavy

Domácí: M.-A. Fleury (Lankinen) – S. Jones, de Haan, C. Murphy (A), McCabe, R. Stillman, E. Gustafsson, C. Jones – P. Kane (A), D. Strome, DeBrincat – Dach, J. Toews (C), Hagel – T. Johnson, D. Kubalík, Lafferty – R. Carpenter, Entwistle.

Hosté: Swayman (Ullmark) – McAvoy, M. Reilly, Carlo, Grzelcyk, Clifton, Forbort – DeBrusk, Bergeron (C), B. Marchand (A) – Pastrňák (A), Haula, T. Hall – Craig Smith, Coyle, Frederic – Lazar, T. Nosek, N. Foligno.

Rozhodčí

Stadion

United Center, Chicago