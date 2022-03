Rusové v NHL budou žádat o azyl. Bývalá hvězda Capitals brání Ukrajinu

Ovečkin byl vždycky nejsilnějším ruským hlasem, který mezi hokejisty obhajoval a vyzdvihoval Putinovu vládu. V jeho Putinově týmu, který založil před posledními prezidentskými volbami, figuroval například i Jevgenij Malkin. S podobiznou Putina a sloganem „Krym je náš“ se hrdě nechal v roce 2014 vyfotit brankář Semjon Varlamov. Když se novináři na válčení na Ukrajině ptali obránce Ivana Provorova z Philadelphie, odbyl je, že jim nebude říkat vůbec nic.

Mezi ruskými hráči v NHL roste nervozita. Ne každý má moc a postavení jako Ovečkin. Dost z nich začalo řešit, za jakých podmínek by šlo v Severní Americe zůstat natrvalo. Podle zdrojů TSN se někteří agenti a kluby NHL spojili s imigračními právníky. Důvod? Aby s nimi prodiskutovali možnosti podání žádosti o azyl nebo trvalý pobyt v Americe.

Panuje totiž obava, že se prodlužování ruských víz a pracovních povolení začne natahovat, třeba se i zastaví jako další bod sankcí proti zemi Vladimira Putina. Joe Kirkwood, imigrační právník, který pracoval celkem pro 25 klubů NHL situaci pro TSN komentoval: „Organizace, které zastupuji, se obávají, že ruští hráči mohou být donuceni odejít, nebo že jim víza nebudou prodloužena. Obávají se sankcí. USA a Kanada přidávají nové téměř každý den a teď nelze říci, co to bude znamenat pro udělování nových pro cizince.“

Strach, že by vláda vypověděla všechny Rusy ze země? Aktuálně ne. „Nemyslím si, že se tohle stane,“ pronesl Kirkwood. „Ale existuje velmi reálná a oprávněná obava, co by se mohlo stát s novými vízy v budoucnu,“ dodal. V překladu, teď je klid, ale může být hůř a asi i bude, pokud se ruské vraždění na Ukrajině nezastaví.

Mimochodem, na Ukrajině zůstává i hodně současných nebo bývalých profesionálních sportovců. Platí to na bývalého útočníka Dmitrije Chrystyče, který v NHL odehrál 811 zápasů (597 bodů) a nejlepší roky zažil ve Washingtonu. Z Poltavy vydal prohlášení, které citoval server The Athletic. Jeho dva synové i rodiče žijí v USA. On se vrátil na Ukrajinu původně proto, aby pomáhal pracovat s mládeži. Teď pomáhá s obranou proti Rusku.

Muži ve věku 18-60 let mají zakázáno Ukrajinu opustit. Chrystyč ale hned vypálil, že by to stejně neudělal: „Je to moje země.“ Manželka Oleksandra jezdí se sanitkou. „Všude je tady válka. Nezáleží, jestli jsme nyní v bezpečí nebo ne, protože zbytek země v bezpečí není. To je bohužel hlavní zpráva,“ řekl bývalý útočník, kterému je 52 let.

Několika členům rodiny pomohl, aby se v bezpečí dostali za hranice. Mrzí ho, že ze světa chodí do jeho země jen zbraně, ale žádná organizovaná vojenská pomoc: „Jen se díváme na zprávy a nechápeme, proč Západ jen sedí a sleduje, jak Rusové Ukrajinu jen ničí.“ Pak přidal ještě další silné věty: „Potřebujeme pomoc, tím myslím skutečnou pomoc. Jinak nás necháte zabít.“

Politici se v tuhle chvíli snaží Rusům znepříjemnit život, hlavně přes sankce. Ukrajinské velvyslanectví například požádalo kanadskou vládu, aby zastavila vydávání víz pro ruské sportovce. Odpověď? Vůbec nebyla zamítavá. Prý se téma zvažuje. Spojené státy na dotazy TSN neodpověděly.

Nicméně se advokát Kirkwood domnívá, že takovou věc lze realizovat v podstatě přes noc. V lednu 2017 zakázal bývalý prezident Donald Trump cestování do země obyvatelům sedmi, převážně muslimských, zemí. Současný prezident Joe Biden nařízení hned po nástupu zrušil. Ovšem je důležité mít na paměti, že Nejvyšší soud v roce 2018 Trumpovu akci, kterou s nikým nekonzultoval, potvrdil. Jinými slovy, Rusům lze zakázat cestovat do země celkem snadno a rychle. Jestli vám v tu chvíli vyprší víza a museli byste zemi opustit? Jste namydlení.

Proto se tak hráči zajímají o trvalý pobyt v USA. Pikantní je, že tuhle akci může zastavit trejd do Kanady. „Pokud se přestěhujete do kanadského týmu a již neexistuje 'nabídka práce v USA', nelze v žádosti pokračovat,“ uvedl Kirkwood. Pak ale přidal, že existuje klička, v případě, že hokejista požádá o pobyt a bude brán za „cizince s mimořádnými schopnostmi,“ nemusí být práce v USA nutně podmínkou.

Cestu, jak se dostat k azylu v Kanadě nebo USA, naznačila pro TSN pak Maria Popova, profesorka na katedře politologie z McGillovy univerzity. Už dříve poskytovala odborné poradenství ve více než 20 případech ruského přistěhovalectví v Kanadě, USA a Velké Británii. Podle ní by ruští hráči NHL, žádající o status uprchlíka, měli silné argumenty. Tedy v případě, že dají jasně najevo, co si myslí o válce na Ukrajině a nebudou si počínat tak, jak Varlamov s oslavným heslem „Krym je náš“. Takové gesto by úplně nepomohlo. „Pokud by hokejisté dali jasně najevo, že nesouhlasí s tím, co ruská vláda dělá na Ukrajině? Tak pak logicky můžete operovat s tím, že při návratu do Ruska by jim hrozilo nebezpečí,“ řekla Popova. „Lidé na západě si ani neuvědomují, jak důležitý je sport pro vlastní prezentaci Ruska jako velmoci. Sport je tam v geopolitickém kontextu Ruska mnohem důležitější než u nás.“

Z jejich slov plyne, že v budoucnu už nepůjde razit strategii, jakou vyhlásil Provorov. „Padá nová železná opona. Pro lidi nebude možné rozkročit se mezi těmito dvěma světy.“ Doba se podle ní změní. Už žádné, že je mi to jedno, hraju hokej. Buď chcete pracovat za mořem, takže se vymezíte proti ruskému řádění, nebo podepíšete přihlášku do Putinova týmu.