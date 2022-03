Cesta ven z bryndy? Švéd vrátil Torontu klid po Mrázkově trápení

Do zápasu NHL nastupoval poprvé jako startující brankář a hned se zapsal do historie tradičního kanadského klubu. Stockholmský rodák Erik Källgren, kterého si před sedmi lety v 7. kole draftu vybrali Coyotes, se stal teprve čtvrtým gólmanem Toronta, jemuž se při premiérovém startu podařilo vychytat nulu. V Maple Leafs se pětadvacetiletý Švéd zařadil do společnosti Garreta Sparkse, Ala Rollinse a Bennyho Granta.

„Tolik emocí, jsem opravdu šťastný za vítězství. Před zápasem jsem se to snažil brát jako normální zápas, moc nad tím nepřemýšlet a prostě vnímat ten okamžik. Cítil jsem se dobře. Už jsem hrál v několika velkých zápasech, ale ne v NHL. Na konci jsem byl rád, že se mi podařilo udržet nulu,“ culil se Källgren po pochytání všech 35 střel Stars ve Scotiabank Areně. Po svém velkém představení schytal švédský fantom v kabině vodní spršku od radujících se parťáků z Maple Leafs.

„Nula v prvním zápase? To je sen,“ radoval se český útočník Ondřej Kaše (v utkání 1+0) z úspěchu švédského parťáka. Ještě větší radost měl z Källgrena kamarád Rasmus Sandin, který s krajanem trénuje během léta a pomohl mu dostat se do kabiny Toronta po prvním povolávacím rozkazu do NHL. „Je to nejlepší chlápek, který může být kolem. Říkali jsme si, že budeme dělat všechno, co můžeme, aby se mu čisté konto povedlo. Opravdu jsme to potřebovali,“ přiznal dvaadvacetiletý bek.

Víc než další zápis do klubové historie Toronto ohromně těší, jak se před jistým a velice klidným Källgrenem, který se před rokem stal švédským mistrem s Växjö, ukázali hráči v poli. S tak zodpovědnou hrou jako proti Dallasu se parta kolem kapitána Johna Tavarese dlouhou nepochlubila. Maple Leafs v obraně delší dobu zaostávají, nejsou důslední a svým brankářům zrovna neulehčují práci. V předchozích zápasech tak úplně nezáleželo, kdo zrovna stál mezi třemi tyčemi.

Nicméně je fakt, že na posledních ztrátách a řadě inkasovaných gólů měl podíl i Petr Mrázek . Zatímco Maple Leafs bude zřejmě několik týdnů kvůli poranění žebra scházet Jack Campbell, český brankář dostává více prostoru, ale svými výkony nepřesvědčuje. Z Toronta se přitom na třicetiletého rodáka z Ostravy, který má úspěšnost zákroků 88,4 procent, nesnáší velký déšť kritiky. Trenéři si uvědomují, že chytá pod své možnosti, stále mu chtějí dávat příležitost získat zpět sebejistotu.

Doma proti Arizoně (4:5p) a ani při utkání s Buffalem pod širým nebem (2:5) se Mrázkovi klid v brance nevrátil a už se dokonce začalo spekulovat o možnosti výměny do 21. března, tedy do konce přestupového období. Trenér Toronta Sheldon Keefe by ale nechtěl nepřistoupit k tak razantnímu kroku a podle svých slov by u tohoto tématu „nechal zaschnout barvu“. „Bez ohledu na to, kdo je v brance, máme schopnost a odpovědnost udělat před gólmany nějakou práci a usnadnit jim život,“ řekl jednačtyřicetiletý kouč po zápase s Dallasem.

Proti Stars se Maple Leafs důraznější práce před brankou drželi. Keefe po výhře uznal, že před Källgrenem hráli opravdu dobře. Na adresu severského gólmana měl ovšem rovněž slova chvály. „Byl solidní. Puky k němu chodily a ve většině případů se ho držely,“ ocenil kouč Švéda, který si premiéru v NHL připsal minulý pátek proti Arizoně, když zhruba v polovině zápasu střídal Mrázka. Pomůže Torotnu dostat se z brankářské bryndy? Je dost pravděpodobné, že šanci dostane i v příštím utkání proti Carolině.

Brankáři Toronta s čistým kontem při prvním startu Erik Källgren (15. března 2022)

Garret Sparks (30. listopadu 2015)

Al Rollins (25. března 1950)

Benny Grant (9. března 1929)