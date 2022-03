Hertl zůstává v San Jose. Životní kontrakt i úleva: Už můžu v klidu spát

Po sezoně se mohl stát nechráněným volným hráčem. Jelikož patří mezi nejvýraznější tváře San Jose, nebylo divu, že se u něj řešila možná změna dresu. K té ale nedojde, Tomáš Hertl podepsal s Sharks nový kontrakt na osm let.

„Je to dlouhý kontrakt, nečekal bych, že v NHL takový někdy podepíšu. Je pro mě čest být už teď v tomto týmu tak dlouho a ještě pokračovat dál. Moc si toho vážím. Těší mě, že mě mají rádi fanoušci a lidé kolem. Snažím se jim to vrátit nejen hokejově, ale i mimo led. Je to velká pocta. Poslední dva roky tu mám na dresu áčko, ale tím to nekončí. Chci dokázat, že můžu být ještě lepší a pomoct San Jose do play off,“ prohlásil Hertl v rozhovoru pro agenturu Sport Invest.

Sharks jej draftovali v roce 2012 jako sedmnáctého v pořadí, z Čechů šel před ním jako dvanáctý Radek Faksa (Dallas), jedničkou byl Rus Nail Jakupov, dnes působící v Omsku. Hertl vlétl do NHL ve velkém stylu a hned se stal miláčkem fanoušků Sharks. Po třech zápasech v nejprestižnější lize měl na kontě sedm bodů za šest gólů a jednu asistenci. Přičemž čtyři trefy nasázel v památném duelu proti New York Rangers. Diváci i komentátoři přenosu šíleli, když „á la Robert Kysela“ dával osmý gól Sharks v zápase.

Postupně se vypracoval a patří mezi opory Sharks, klíčové muže. Potvrzuje to i áčko na jeho dresu, ale i fakt, že je po Švýcaru Timovi Maierovi druhým nejproduktivnějším hokejistou klubu v sezoně. Aktuálně má symbolicky na kontě 48 bodů (stejné číslo nosí na zádech) za 25 gólů a 23 asistencí. I proto v San Jose ukázali, jak si jej cení. Za osm let si přijde na více než 1,45 miliardy korun. A to už dosud podle současné dobíhající smlouvy na čtyři roky vydělal 22,5 milionu dolarů (cca 505 milionů korun).

„Jsem rád, že to mám za sebou, že je podepsáno a můžu se soustředit už jen na hokej, abych byl ještě lepší, byl přínosem pro tým a tím lídrem, kterého ve mně San Jose chce mít. Můžu konečně v klidu spát. Lhal bych, pokud bych řekl, že jsem to pokaždé hodil za hlavu. Před spaním mi to neustále vrtalo hlavou. V posledních měsících toho bylo hodně. Všude bylo moje jméno, novináři se mě neustále ptali a já do poslední chvíli nevěděl, jak to bude,“ přiznal Hertl, že se mu řešení nového kontraktu neustále honilo hlavou.

V Sharks věří v lepší zítřky. „Poslední roky v San Jose nebyly růžové. Ale myslím, že tento je lepší, než ty předchozí. Porazili jsme i top týmy, nebo proti nim posbírali body. Když se přidá pár důležitých článků, které tu chybí, tak se to může otočit. Ukázali jsme, že se můžeme brzy vrátit do play off,“ konstatoval Hertl. „Majitel nechce žádné přebudovávání. Ví, že se něco musí obměnit, ale žádné překopávání se mu dělat nechce. Řešili jsme i spoustu věcí okolo, abychom dostali San Jose zpět mezi top týmy,“ dodal.

Radost z prodloužení měl nejen Hertl, ale i jeho manželka. „Dlouho se mě ptala a vyzvídala, ale nemohl jsem jí nic říct, protože jsem sám nevěděl, co bude. Když jsem jí pak řekl, že zůstáváme, tak byla ráda, protože tady máme prvního syna. Doufáme, že se v budoucnu povede i druhý. Bude hezké mít děti ze stejného místa. Máme tu spoustu kamarádů, nejen u hokeje. Je tu super prostředí pro rodinný život. Byli jsme připravení i na změnu, ale těší nás, jak to dopadlo,“ radoval se ze setrvání v San Jose.

