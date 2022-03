Dříč mezi legendami. Příběh vůle proti pochybám. Chára slavil 45 let

Zdeno Chára musel v NHL zvládnout 1652 bitev, aby na začátku března překonal Chrise Cheliose v roli obránce, jenž zvládl v nejlepší lize světa odehrát největší počet zápasů. Bývalý zadák Ottawy, Bostonu a Washingtonu k milníku dobruslil v dresu, kde kariéru v Americe odstartoval, v New York Islanders.

Jeho cesta do zámoří však byla trnitá. Dostat se mezi nejlepší je už samo o sobě nesmírně těžká věc. Zvlášť když vyrostete do dvou metrů, pro vaši velikost nejsou hokejky a brusle a většina na vás kouká skrze prsty.

„Táta ho natočil pro vedení Islanders na video, protože jste si ještě nemohli dvakrát kliknout a na internetu najít každého hráče. I když Zdeno vyrostl do obrovských rozměrů, pohybově na tom byl úžasně, už tehdy udělal přemet, měl dobrou koordinaci. Táta dělal pro Islanders čtrnáct let a tohle je hrozně zajímavý příběh. Byla to ještě doba, kdy jste se o hráčích opravdu hodně dohadovali a pak ho třeba prosadili. Táta Zdena zbožňoval, viděl u něj velké hokejové srdce,“ řekl Sportu Karel Pavlík, skaut Chicaga.

„Jeden ze skautů za mnou přišel a říká mi, abych se podíval na jedno video. Šlo o záznam Chárova tréninku s osobním koučem. Ne ze zápasu. Na tak velkého chlapa se dobře hýbal, ale to bylo vše. A skaut mi říká, že ho musíme brát nejdéle ve druhém kole. Říkám mu, kolikrát jsi ho viděl? A on na mě, že dvakrát. Tak mu říkám, že kdyby byl ku*va tak dobrý, viděl bys ho vícekrát,“ smál se po letech generální manažer Islanders Mike Milbury.

Nakonec si ho však rodák z Trenčína získal. Především, když mu při pohovorech před draftem na otázku, zda se dovede rvát, odpověděl: „Ať si se mnou radši nezahrávají.“

Bylo z toho nakonec třetí kolo a zbytek už je historie. Přes angažmá v Ottawě se Chára dostal do Bostonu, kde zažil nejkrásnější léta hokejového života. Strávil tam čtrnáct sezon, v roce 2011 vyhrál Stanley Cup, získal trofej pro nejlepšího obránce ligy. Jeho fotka, kdy zarostlý s hurónským řevem zvedl nad hlavu jako kapitán Bruins stříbrný pohár, vešla do dějin. Stejně jako Chára.

Nová kapitola a rekord

Ve dvaačtyřiceti letech nenalezl s vedením Bostonu společnou řeč ohledně budoucnosti. Šéfové chtěli omlazovat. „Cítil jsem, že jsem schopen nabídnout víc. Respektuji jejich rozhodnutí a přeju jim to nejlepší, nemám vůbec problém s tím, že se vydali jiným směrem. Ale zkrátka se mi zdálo, že pořád můžu v zápasech pravidelně hrát,“ shrnul tehdy Chára konec jedné éry, kdy se rozhodl přijmout nabídku Washingtonu. O rok později pak zvolil návrat na pomyslný start, do kabiny Islanders. Symbolicky právě tam překonal Cheliose.

Jak je tedy možné, že se muž, jenž v pátek oslavil 45. narozeniny, vydrápal až do pozice neochvějné legendy a společně s Peterem Šťastným a Mariánem Hossou do role nejlepšího hokejisty Slovenska? „Jeho odhodlání bylo neuvěřitelné, stejně tak pracovní morálka. Byl rozhodnut ze sebe udělat špičkového hráče, děj se co děj,“ vzpomínal kouč Rick Bowness pro The Athletic, jenž Cháru vedl v roce 1997. „On se na benchpressu rozcvičoval při váze 140 kilo. Takové odhodlání dřít jsem předtím u nikoho neviděl,“ dodal obránce Bryan Berard, jednička draftu z roku 1995.

To všechno vedlo k tomu, že Chára vstoupil mezi legendy.

NEJVÍCE ZÁPASŮ V NHL

1. Patrick Marleau (ú) 1779 2. Gordie Howe (ú) 1767 3. Mark Messier (ú) 1756 4. Jaromír Jágr (ú) 1733 5. Ron Francis (ú) 1731 6. Joe Thornton (ú) 1706 7. Zdeno Chára (o) 1657

Pozn.: Tučně jsou zvýrazněni stále aktivní hráči v NHL. Jágr hraje extraligu v Kladně.

NEJVÍCE ZÁPASŮ MEZI OBRÁNCI