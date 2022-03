Přestupové pecky v NHL: Wild ulovili eso. Útok Floridy, pomohla i Carolině

Několik petard bouchlo už o víkendu před uzávěrkou přestupů NHL. Claude Giroux na Floridu, Mark Giordano do rodného Toronta. S blížícím se koncem však události nabraly spád, ačkoli bombastický trejd přinesl jen jeden. Největší událostí pondělního reje byl odchod brankáře Marca-André Fleuryho z Chicaga do Minnesoty. Z českých hráčů změnil kostým jen Dominik Simon do Anaheimu, Petra Mrázka v Torontu zařadili na listinu nechráněných hráčů a má chytat na farmě. Projděte si pět největších přestupů, které se při uzávěrce urodily.