Pryč ze stínu Tampy, Florida má hlad. Nabitý tým posílil a chce Stanley Cup

Věří, že přichází jejich čas. V NHL momentálně není nikdo s větším střeleckým apetitem. Panthers mají suverénně nejlepší útok, nastříleli nejvíc branek a jako první si zajistili účast v play off. Už tak nadupaný výběr s koncem přestupní uzávěrky navíc ještě posílil. Do play off míří s jasným cílem: zisk Stanley Cupu! Divoké kočky jsou hladové po úspěchu. „Jsme opravdu talentovaná skupina, je zábava být součástí tohohle týmu,“ hlásí floridský kapitán Aleksander Barkov.

Sobotní famózní otočka z 2:6 po dvou třetinách na konečných 7:6 v prodloužení na ledě Devils ukázala dvě herní tváře Panthers. Dopředu je takhle mašina na góly téměř k nezastavení. Ale vzadu má rezervy, není to bezchybný stroj.

„Vrátit se takhle do zápasu a vyhrát se nestává moc často. První dvě třetiny se nám nelíbily. Hráli jsme pomalu a udělali hloupé chyby, ale nemyslím si, že by v kabině byly nějaké pochybnosti. Všichni byli pořád zapálení do hry,“ popisoval obránce Brandon Montour.

„Nemůžete se cítit pohodlně, když víte, že tým soupeře je tak silný v ofenzivě,“ prohodil po zápase Lindy Ruff, kouč New Jersey. „Nastříleli v lize nejvíce branek. Pod tlakem musíte hrát opravdu tvrdě, a to jsme my nedokázali.“

Když Florida zapne na plné obrátky, povolí v NHL i pevnější defenzivy, než je ta Devils. S průměrem gólů 4,15 na utkání má nejlepší útok, druhé Colorado vstřelilo o pětadvacet branek méně. Vysoké příděly rozdávají Panthers na počkání. Šest sedm tref v zápase? Žádný problém.

Hlavní tahounem je Jonathan Huberdeau, který se blíží k magické stovce bodů a prohání v čele ligové produktivity edmontonskou superdvojku McDavid-Draisaitl. Nestojí to ale jen na něm. Florida má tři silné útoky, výraznou posilou se stal Claude Giroux, dlouholetá hvězda Flyers. „Jsem tady, abych vyhrál Stanley Cup,“ prohlásil jasně, s čím přichází.

Dlouhé čekání na výhru v play off

Panthers na ledě ukazují, jak moc si věří. Talentu mají spoustu, důvěry ve vlastní schopnost už taky. Neustále se zlepšují, pracují na mentální odolnosti. „Učíme se každý zápas, každý trénink,“ řekl kapitán Aleksander Barkov. Všichni je berou vážně, budou patřit k největším favoritům.

„Víme, že můžeme zvrátit jakýkoliv zápas. Během druhé přestávky jsme museli vymazat z hlavy průběžný stav a řekli jsme si, že máme ještě dvacet minut. Prostě jsme jeli dál, začali jsme hrát svoji hru a nakonec jsme dokázali zápas otočit,“ vracel se Barkov k obratu s Devils.

Sám k tomu přispěl dvěma góly (na 5:6 a 6:6). Stejně jako Huberdeau roste ve velkého lídra. „V důležitých chvílích se prosadil. Rád vidím, když to v závěru bere na sebe, protože to buduje sebevědomí. Budeme ho potřebovat do play off,“ říkal spokojeně kouč Andrew Brunette.

Už v minulé sezoně měli Panthers velké ambice. V prvním kole play off však narazili na šampiona z Tampy. S rivalem sehráli skvělou sérii, ale nakonec padli 2:4 na zápasy. Pokud chtějí vystoupat až na vrchol, čeká je střet s Lightning možná i letos.

V Atlantické divizi mají velkou konkurenci – kromě Tampy ještě Toronto či Boston. Na Východě momentálně vládnou, bodově je na tom lépe jen na Západě Colorado. Potvrdí ale skvělou základní část i v play off? Poslední vítězná série Floridy ve Stanley Cupu je z roku 1996, což je už pěkně dávno. Tehdy se s Martinem Strakou a Radkem Dvořákem probojovala až do finále, ve kterém nestačila právě na Avalanche.

Souboj, který by se teď mohl zopakovat. Ale k tomu vede ještě dlouhá a náročná cesta.

Gudas si zvyká na nového parťáka

Na bláznivé přestřelky jako s Devils budou muset Barkov a spol. každopádně zapomenout, je třeba vzadu ucpat díry. „Máme hodně široký a kvalitní kádr. Víme, že umíme dávat góly. Ale musíme se zlepšit v defenzivě,“ uvědomoval si Huberdeau.

Což bude práce i pro tvrďáka Radka Gudase. Ten se v zápase proti New Jersey podruhé v sezoně střelecky prosadil po šťastném odrazu od brusle. Jeho přínos je ale především v tvrdé hře, v celé NHL nasbíral suverénně nejvíc hitů (307 v 66 zápasech).

„Mám na důrazu svou hru postavenou. Navíc hrajeme systémem, který mi v tomhle směru vyhovuje. Mohu využít své hlavní přednosti,“ líčil Gudas. „Moc dobře vím, proč tu jsem, čím mohu být mužstvu platný. A na to se soustředím.“

V obranném páru si teď zvyká na spolupráci s Benem Chiarotem, posilou z Montrealu. Druhou novou tváří defenzivy je Robert Hägg, další bek spíš na černou práci. Vedení klubu myslelo na všechno, když bylo aktivní při trade deadline. Potřebuje vyladit tým tak, aby šlapal i v mnohem náročnějších bitvách v play off.

„Je super patřit do party, která má takový respekt okolí. Chceme jet dál, zlepšovat se, dělat všechny detaily správně, válcovat soupeře a připravit se tak na souboje o všechno,“ prohlásil už dříve Gudas.

Divoké kočky totiž chtějí dokázat, že zvládnou hokejem nejen bavit, ale i kousat. A vystoupit tak na Floridě ze stínu Tampy.

