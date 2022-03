Světový pohár se vrátí. Dá se počítat s Čechy, Rusy bez vlajky, nejistí Slováci

Na Světovém poháru v roce 2016 byl Anže Kopitar kapitánem složeného výběru Evropy, který to zázračně dotáhl až do finále proti Kanadě • Profimedia.cz

Hlad po velkém mezinárodním turnaji s účastí největších světových hvězd bude ukojen. Postará se o to NHL. Po osmi letech se rozhodla rozjet podnik s názvem Světový pohár a uspořádat setkání hokejových hvězd. Do jisté míry se tím nahradí absence zámořských hokejistů na poslední olympiádě v Číně. „Rádi bychom z toho udělali událost, která se stane běžnou a bude se opakovat každé čtyři roky,“ potvrdil vicekomisař NHL Bill Daly.

Osm týmů, šest národních výběrů. Takový byl formát posledního Světového poháru v roce 2016, který se odehrál v kanadském Torontu. Kromě Kanady, USA, Finska, Švédska, Česka a Ruska se turnaje účastnily i dva uměle vytvořené celky. Tým Severní Ameriky hráčů do 23 let a Tým Evropy, kde se v kabině setkali hráči ze zbylých zemí. Podobná záležitost už se opakovat nebude, NHL se vrací k tradici, počítá se pouze s účastí národních výběrů.

Zástupce komisaře NHL Bill Daly to potvrdil stanici TSN. „Nacházíme se v počátečních jednáních plánovaní Světového poháru 2024. Vstupují do toho různé elementy, ale zároveň už máme nápady, kde by se turnaj měl konat. Jsme však nyní v procesu řešení a plánování celého podniku,“ doplnil.

Z jeho vyjádření nadále vyplynulo, že liga ve spolupráci s hráčskou asociací NHLPA má v plánu vyplnit Světovým pohárem mezidobí, kdy se nekoná olympiáda. Tudíž v roce 2024 by se odehrál turnaj z dílny NHL, o dva roky později olympijské hry. A tak pořád dál. S tím, že i termínově by se obě největší mezinárodní hokejové akce planety pořádaly ve stejný čas. Liga je totiž ochotná, minimálně v roce 2024, nepořádat tradiční únorové All-Star game, ale namísto toho toto období uvolnit pro pořádání „World Cupu“. Což je změna, doteď se všechny tři předchozí Světové poháry odehrály na přelomu srpna a září.

Nevypadá to dobře pro Slováky

Které státy by se měly v osmičce představit? „Jde o podnik NHL, takže snaha, aby se na ledě představilo, co nejvíce hráčů ze zámoří, bude značná,“ napsal novinář Jason Gregor. Má naprostou pravdu. Liga nedělá podobný projekt z ryzího potěšení. Chce představit svá hlavní jména v nejlepším možném světle a předvést parádní hokejovou show.

Účast Kanady a Spojených států je jasná. Stejně tak Finů a Švédů. Počítat se dá i s českou účastí, přestože v posledních letech prosákly do médií názory, že už by se dalo uvažovat o přiřazení Pastrňáka a spol. do tzv. evropského výběru. To však nyní padá. Velice zajímavé pak bude sledovat přístup zámořské soutěže k ruské reprezentaci.

Mezinárodní hokejová federace vyškrtla „sbornou“ ze všech turnajů kvůli Putinově válečnému řádění na Ukrajině. Jistě, do té doby se může mnohé změnit, hlavně z politického hlediska. Nicméně se dá s velkou pravděpodobností očekávat, že ruské hvězdy své umění ukážou, ale ruská vlajka na turnaji nezavlaje. A to proto, že NHL se o účast hlavních ruských hvězd nebude chtít připravit a vytvoří jim možnost nastupovat v týmu bez státní vlajky a názvu. Navíc třeba s podmínkou, že v něm mohou hrát jen hráči ze zámoří.

A zbylé dva celky? Vzhledem k zastoupení v nejlepší soutěži světa lze odhadovat, že absenci hráčů jako Leon Draisaitl, Roman Josi, nebo Timo Meier by liga skousla jen velice nerada. Právě hlavní tváře těchto států rozhodnou o jejich účasti. V současné konstelaci to nevypadá dobře pro Slováky, jejichž řady v NHL jsou rok od roku chudší a chudší. I když, generace Slafkovského a spol. by mohla ještě pořádky změnit.

Světové poháry, vítězové a výsledky Česka

rok vítěz výsledek Česka 2016 Kanada základní skupina 2004 Kanada semifinále 1996 USA základní skupina