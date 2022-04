Eins, zwei, DRAISAITL. Hvězda na 100 bodech, s McDavidem táhnou Oilers

Levá, pravá, raz, dva! Jako první hráč v této sezoně NHL napochodoval na stobodovou hranici minulý týden Connor McDavid. V neděli ho následoval spoluhráč Leon Draisaitl. Zvládl to eins, zwei. Celek Edmontonu vyplenil Anaheim 6:1, on sám přispěl dvěma body. Přihrál na pátou branku, v 57. minutě skóroval. Stal se tak zároveň druhým padesátigólovým střelcem ročníku po Austonu Matthewsovi z Toronta.

Oilers minulý týden ztratili slibný náskok v domácích zápasech proti Los Angeles a St. Louis a vítězství urvali až v prodloužení. Jako by si řekli: dost nervů, taky je potřeba si trochu orazit. Anaheim zrovna po jedenácti nezdarech přerušil sérii porážek výhrou nad poslední Arizonou. Ztratil však svého nejlepšího střelce Troye Terryho, který má šrámy v obličeji po bitce s Jayem Beaglem z Coyotes. Rozjetý Edmonton by v lize těžko hledal snazší kořist.

Taky že pohostinnosti celku ze západního pobřeží náležitě využil. „Připadalo mi to jako měsíc, co jsme naposledy slavili vítězství venku,“ přiznal kouč Jay Woodcroft. Jeho dojem byl správný. Zatímco v domovské hale Rogers Place vyhráli Oilers devětkrát v řadě a vytvořili z ní místo, jež soupeřům nahání hrůzu, jen co na něj pomyslí, na návštěvě uspěli poprvé od 1. března, kdy nastoupili ve Philadelphii. Tedy přesně po měsíci a dvou dnech.

„Doma jsme si vedli opravdu dobře a chtěli to přenést i do venkovních zápasů. Tohle pro nás byl skvělý test, myslím, že jsme se s ním vypořádali dobře,“ svěřil se Leon Draisaitl po střetnutí v Anaheimu. „K tomu se ještě přidalo pokoření takového milníku. Jsem hrdý a velice šťastný, to je bez debat. Současně to ale ukazuje, jak skvělé mám spoluhráče, že ano? To oni mi pomáhají dostávat se do těch situací, to oni mi posílají puky ve správnou chvíli. Máme partu nezištných kluků, baví mě být s nimi,“ líčil 26letý útočník.

Kapitán Connor McDavid vyšel v neděli s bilancí 1+2 a dostal se na 40 gólů v sezoně, což se mu společně se stovkou bodů povedlo potřetí v kariéře. Tohle v historii Oilers dokázali víckrát jen Wayne Gretzky (9x) a Jari Kurri (6x). Po Draisaitlově vstupu do klubu stovkařů se stali po 26 letech první dvojicí spoluhráčů, kteří jeho práh překročili ze všech nejdřív. Před nimi to naposledy v ročníku 1995/96 dokázala hned trojice hráčů jednoho týmu: Mario Lemieux, Jaromír Jágr a Ron Francis z Pittsburghu.

„Tuhle hru hrají tři naprosto výjimeční jedinci a po nich následuje poměrně velká mezera. Dva z nich působí v Oilers,“ poklonil se trenér Ducks Dallas Eakins. Měl na mysli pochopitelně McDavida, který v neděli protáhl svoji bodovou šňůru na třináct utkání (11+15), a německého útočníka Draisaitla, jenž si připsal čárky ve dvanácti utkáních po sobě (12+10).

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Connor McDavid 40 65 105 69 22 41 277 2. Leon Draisaitl 50 51 101 70 21 40 246 3. Jonathan Huberdeau 24 73 97 69 26 42 188 4. Johnny Gaudreau 34 61 95 69 50 24 225 5. Auston Matthews 54 38 92 64 15 14 294 6. Kirill Kaprizov 39 46 85 67 21 26 239 7. Matthew Tkachuk 32 53 85 69 43 60 224 8. Mitchell Marner 29 55 84 60 21 14 181 9. Nazem Kadri 27 56 83 65 18 71 229 10. Kyle Connor 41 41 82 67 4 4 277 Zobrazit celou tabulku

Rodák z Kolína nad Rýnem je devátým hráčem v historii NHL, který vyrostl mimo Severní Ameriku a prožil aspoň dvě padesátigólové sezony. Do této legie patří Alexandr Ovečkin (8x), Pavel Bure (5x), Jari Kurri (4x), Jágr (3x), Teemu Selänne (3x), Ilja Kovalčuk (2x), Peter Bondra (2x) a Alexandr Mogilnyj (2x). Draisaitl je jejím prvním německým členem. Z aktivních hráčů je třetí, komu se povedlo aspoň dvakrát nastřílet 50 gólů po Ovečkinovi a Stevenu Stamkosovi (2x).

Posledních pár minut před koncem první třetiny duelu v Anaheimu přestal Draisaitl chodit na led a seděl na střídačce. Záhy odkulhal do šatny. Vypadalo to, že si při hitování Trevora Zegrase za brankou poranil nohu. Na druhou třetinu se však vrátil a podílel se na gólu Bretta Kulaka. Necelé čtyři minuty před koncem svým 50. zásahem v sezoně upravil na 6:1 pro Edmonton. „Leon je velký, tvrdý chlap. Udělala se mu podlitina, ale nebylo pochyb, že se vrátí. Byla to jen modřina. Dokáže s tím hrát, ani bolest ho nezastaví. Bylo něco mimořádného sledovat, když dosáhl stovky bodů a pak dal ještě padesátý gól. Byl jsem šťastný, když se mu to ke konci zápasu povedlo,“ povídal trenér Woodcroft.

Po odmlce v minulé sezoně, kdy sehrál jen 56 utkání a připsal si 84 bodů, dohmátl Draisaitl na stovku potřetí v kariéře, padesátkrát se trefi l podruhé. Při současných 101 bodech může překonat svoji zatím nejlepší sezonu 2019/20, kdy nastřádal 110 bodů (43+67), stejně jako si vylepšit gólové maximum. Do konce základní části zbývá Edmontonu ještě tucet utkání.