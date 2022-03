Jeník jede z nuly na 200! Český mladík na Sharks umí, zářil s ním i Vejmelka

Šňůru porážek Arizony přesekli Češi. Útočník Jan Jeník se dvakrát trefil, brankář Karel Vejmelka pochytal 39 střel. Zásadně přispěli k vítězství 5:2 nad San Jose a byli vyhlášeni první a druhou hvězdou utkání. Coyotes se po šesti nezdarech v řadě dočkali úspěchu. „Byl to docela emotivní duel. Dokázali jsme protrhnout šňůru proher, ale přišli o nejlepšího hráče,“ vracel se Jeník ke zranění Claytona Kellera, který pět minut před koncem opouštěl led na nosítkách.

Pokud dává góly, tak proti San Jose. Jan Jeník sehrál v NHL všehovšudy sedm utkání a skóroval čtyřikrát. Vždycky proti Sharks. Když si ho loni v květnu Coyotes vytáhli poprvé z farmy v Tucsonu, nastoupil proti nim dvakrát v závěru základní části a v obou střetnutích se střelecky prosadil. „Vždycky se snažím jít na dvě stě procent a dokázat, že si šanci zasloužím,“ prohlásil Jeník po středečním střetnutí, v němž skóroval dvakrát.

Jako by šlápl na plyn a z nuly vyletěl na dvoustovku. V tomto ročníku strávil většinu času v nižší AHL, ve 46 zápasech si připsal 39 bodů (16+23). Nahoru ho povolali už v listopadu a prosinci, v pondělí se 21letý rodák z Nymburka dočkal potřetí. Nejprve naskočil v Edmontonu, ve středu zabojoval doma proti Sharks.

V polovině zápasu poslal celek Arizony do vedení 2:1. Ryan Merkley uklouzl za brankou a přišel o kotouč. Zmocnil se ho Phil Kessel, poslal mezi kruhy na Jeníka a ten umístil nad lapačku Jamese Reimera. Ve 48. minutě obstaral vítězný gól utkání. Pohotovou střelou ze slotu zužitkoval další Kesselovo přiklepnutí.

Brankář Karel Vejmelka při svém šestém startu v řadě pokryl 39 střel. Ve třetí třetině zneškodnil brejk Johna Leonarda a těsně předtím, než Jeník obstaral třetí gól Coyotes, pokryl během 11 vteřin čtyři střely soupeře. Do branky se postavil v šestém utkání v řadě. „Chci prostě pokaždé chytat. Proto jsem tady. Je těžké zvládnout tolik zápasů, ale snažím se držet ve střehu a být připravený na každý další zápas,“ uvedl.

Vejmelkův výkon ocenil i kouč hostů Bob Boughner. „To on byl jednoznačně jejich nejlepší hráč. Myslím, že jsme měli víc šancí. Rozdíl spočíval v tom, že nás donutili k chybám a využili je, kdežto my to nedokázali.“ Vedle Vejmelky taky třikrát zařinčela tyč. Jednou po úniku Logana Coutura, dvakrát po střele Tomáše Hertla . Centr Sharks asistoval u vyrovnávací branky Brenta Burnse na 2:2. S celkem 55 body (26+29) je druhým nejproduktivnějším českým hráčem v NHL.

Ošklivé zranění si přivodil útočník Arizony Clayton Keller. Blížilo se posledních pět minut zápasu, když za brankou v souboji s obráncem Nicolasem Melochem ztratil rovnováhu a vletěl nohou proti hrazení. Naboural do něj pravým kolenem a zůstal ležet na ledě. Vypadalo to děsivě, zasahovali lékaři, zápas byl na deset minut přerušen. Kellera odnášeli na nosítkách, v hledišti seděla jeho matka. Ale cestou z ledu 23letý útočník ukázal palec nahoru na znamení, že je v pořádku. Teď ho však čeká dlouhá pauza.

„Přišli jsme o nejlepšího hráče. Všichni doufáme, že bude v pořádku,“ reagoval Jeník. Keller je s 28 góly a 35 asistencemi nejproduktivnějším členem Coyotes. Taky není první, kdo se v dresu Arizony ošklivě zranil. Na začátku sezony skončil v nemocnici po faulu kolenem Dmitrij Jaškin .

„Víme, že zranění bude dlouhodobého rázu,“ vyjádřil se ke Kellerovi kouč Coyotes Andre Tourigny. „Dostane se z toho. Tady nejde o zranění, jde o něj jako člověka. Jde o Kellse. Tvrdě dřel, vidět ho, jak trpí v bolestech s vážným zraněním, je extrémně těžké,“ dodal.

V posledních třech minutách skórovali Barrett Hayton a Nick Schmaltz a pojistili vítězství Arizony. Zatímco v předchozích šesti zápasech nedali Coyotes víc než dvě branky, tentokrát jich nasypali pět. „Po tom zranění bylo z kluků cítit, že chtějí zápas dotáhnout k vítězství. Zní to jako klišé, ale chtěli ten zápas vyhrát pro Claytona a opravdu pak hráli svůj nejlepší hokej,“ hodnotil kouč Tourigny.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:46. N. Ritchie, 28:33. J. Jeník, 47:11. J. Jeník, 57:02. Hayton, 59:14. N. Schmaltz Hosté: 12:15. Reedy, 34:07. B. Burns Sestavy Domácí: K. Vejmelka (Kořenář) – Mayo, Gostisbehere, Strälman (A), Dineen, Koljačonok, Capobianco – Keller (A), N. Schmaltz, N. Ritchie – Carcone, Hayton, Maccelli – Kessel, T. Boyd, J. Jeník – L. Eriksson, Beagle (A), Galchenyuk. Hosté: J. Reimer (Kähkönen) – B. Burns (A), Jaycob Megna, Meloche, E. Karlsson (A), R. Merkley, M.-É. Vlasic – Barabanov, Hertl, T. Meier – Balcers, Couture (C), Gregor – Chmelevski, Bonino, Leonard – Reedy, Pederson, Viel. Rozhodčí Walsh, Rooney – Rody, Deschamps Stadion Gila River Arena, Glendale Návštěva 9 949 diváků

