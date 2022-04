Konečně! Palát ukončil tříměsíční sucho. Smlouva? Půjde o miliony

Takhle dlouho na gól nikdy v kariéře nečekal. Před nedělním duelem s Buffalem se Ondřej Palát z branky neradoval celých 28 utkání. Skoro tři měsíce. Od 12. ledna, kdy se trefil naposledy (paradoxně též do sítě Sabres) vyslal celkem 44 střel, jejichž nábojnice však byly slepé. Během té doby navíc nehromadil ani asistence, sebral jich jen sedm.

„Opravdu ale nemám pocit, že by jeho půst Lightning nějak rozhodil, že by to někoho stresovalo. Palát si dál skvěle plnil své defenzivní úkoly. I když si teď prošel suchým obdobím, jeho aktuálních šestnáct gólů odpovídá kariérnímu standardu,“ napsal po utkání ve svém komentáři novinář a expert na Tampu Joe Smith z The Athletic.

Palátovo období bez gólu zápasy 28 asistence 7 střely 44 plus/minus -3 prům. čas na ledě 15:52

Na samotném hráči však byla úleva patrná. Logicky. „Jsem rád, že jsem po takové době dal gól, je to krásný pocit. Celou dobu jsem se snažil tvrdě pracovat a nekazit jednoduché věci. Doufal jsem, že se nakonec zlomí i moje smůla v koncovce a jsem rád, že se to povedlo právě teď,“ pravil Palát, který byl při výhře 5:0 nad Buffalem vyhlášen druhou hvězdou noci.

Každý hráč Tampy má v domácí aréně vlastní gólovou píseň. Zatímco Janu Ruttovi hraje retro Tarzan Boy od skupiny Baltimora, Palátovi zpíval Neil Diamond a jeho slavná Sweet Caroline. Proč právě tenhle hit? „To je tajemství,“ culil se Palát. „Mám ji rád. Jedna z mých nejoblíbenějších písniček.“

Jeho trefa byla ten večer druhá v pořadí. Následovala hned sedmnáct sekund po úvodní brance Coreyho Perryho. „Ještě jsme se na střídačce radovali z prvního gólu a hned tam padl druhý. Jsem za Ondřeje moc rád, určitě je to pro něj úleva. Nakonec byl jediným našim hráčem se dvěma body, takový zápas potřeboval,“ chválil svého dlouholetého svěřence trenér Jon Cooper.

Suverénní výhrou navíc Tampa ukončila čtyři zápasy trvající sérii porážek. „Tak to bývá. Sezona je dlouhá, těžké chvíle občas přijdou na každého. Je to nahoru dolů. Je fakt, že u nás to bylo v poslední době spíše dolů. Jsme ale v klidu, soustředíme se na to, ať se dobře připravíme na klíčovou část sezony,“ přidal Palát.

V klubu vítězů Stanley Cupu z posledních dvou ročníků poplach nikdo nespustil. Lightning jasně míří do play off, kde budou znovu obávaným soupeřem. „Play off je za dveřmi, takhle výhra nám zase dodá sebevědomí. Potřebovali jsme se odrazit. Udělali jsme krok správným směrem, teď v tom musíme pokračovat. Gól dala každá lajna, což je skvělé. Dařily se nám hezké akce. Už minulé zápasy jsme nehráli špatně, teď jsme ale konečně byli odměněni. A odměnu dostal každý útok, což je báječné,“ usmíval se Palát.

Stále více se ve státě Florida začíná řešit, zda Palát na slunném místě zůstane, nebo od příští sezony poprvé v kariéře oblékne jiný než modrobílý dres. Začátkem ledna překonal druhý nejlepší střelec v play off v historii klubu metu 400 bodů.

„Když si uvědomíme, že jde o kluka ze sedmého kola draftu, jde o fantastický počin. Jsem za něj opravdu šťastný. Je to skvělý kluk. Na nedoceněné hráče z úspěšných týmů, jako je on, se často zapomíná, ale Ondřej má na naše výkony už několik let obrovský vliv. Je pro nás nesmírně důležitý. Ve statistikách se to třeba tolik neprojevuje, ale bez něj bychom takových výsledků nedosáhli. Patří mezi nejlepší hráče v historii organizace,“ vychvaloval ho po jubileu kouč Cooper.

Takže? Zůstane Palát v týmu šampionů? Tampa se ho jistě pokusí udržet. Najít kompromis však bude těžké. Ponechat nebo dokonce navýšit jeho roční gáži 5,3 milionu dolarů? Nemožné. Je otázkou, zda Palát kývne na nižší plat a zůstane na milovaném místě, nebo si plácne jinde a bude shánět číslo na stěhováky. Odpověď zřejmě přinese až léto.

