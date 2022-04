Gudas v oslabení odstartoval rekordní obrat. To se mi ještě nepovedlo, žasl

Český bek skóroval už minulou sobotu, kdy Panthers otočili proti New Jersey z 2:6 na 7:6. Tehdy se jím nastřelený kotouč odrazil od brankáře přímo do něj a obloučkem doplachtil do sítě. V úterním duelu překvapil Radko Gudas gólmana Maple Leafs dalekonosnou ránou, jež prosvištěla Eriku Källgrenovi mezi vyrážečkou a tělem. V utkání si připsal taky osm hitů.

„Gól v oslabení jsem ještě v kariéře neměl. Je tady táta, shodou okolností před pár dny procházel moje statistiky a dobíral si mě kvůli tomu. Mám gól v přesilovce, prodloužení, ale v oslabení ještě ne. A že bych se do toho mohl trochu obout. Říkal jsem mu, že to asi nepůjde jen tak. Pár dní poté to tam padlo, takže je vtipné, že to takhle vyšlo,“ pochvaloval si.

Gudas zrovna není mezi beky vyhlášeným ostřelovačem. Ale ve 33. minutě přišla jeho velká chvíle. Trefou na 3:5 rozdmýchal skomírající naděje. Zmocnil se puku, rozjel se k útočné modré čáře, napřáhl a vypálil. „Byla to trochu náhoda. Když mi ještě pomáhal Roman Hamrlík a dodával mi rady, vždycky povídal, že když nevím, co s pukem, tak bombu k tyči. Zkusil jsem to, padlo to tam ve správný čas a v pravou chvíli. Jejich brankář to možná nečekal. Natahoval se, že puk půjde spíš pod vyrážečku, ale prošlo to mezi rukavicí a kalhoty. Taky kdyby to čekal, tak to nejspíš asi chytí,“ zasmál se Gudas při telefonickém rozhovoru pro iSport.cz.

Největším hrdinou utkání se však nestal on, nýbrž útočník Jonathan Huberdeau. Posbíral pět bodů (2+3) a v čase 62:47 zařídil výhru Floridy. V situacích, kdy se jiní začínají hroutit a pomalu to balí, „Cats“ ze slunečného státu ožívají, zatínají drápy a začnou kousat.

Panthers v sezoně už popáté v sezoně předvedli, že ani ztráta tří či dokonce víc gólů nemusí nic znamenat. Vytvořili tak nový rekord NHL. Čtyřbrankový náskok soupeře smázli už podruhé. Jediným týmem v historii, jemuž se to povedlo dvakrát během jediného ročníku, byli Edmonton Oilers ze sezony 1983/84. V nejslavnějších časech éry Gretzkyho, Messiera, Coffeyho.

„Je úžasné, že se nám podařilo zápas zase otočit, ale do těchhle situací se nechceme dostávat. Je super, jakým směrem jdeme, že dáváme hodně gólů. Na druhou stranu jich dost inkasujeme, což se nám nelíbí. V tom se musíme zlepšit. Máme tedy ještě na čem pracovat, zbývá jedenáct zápasů, abychom utáhli defenzivu,“ připomněl Gudas.

Florida zvítězila popáté v řadě, Huberdeau jako třetí hráč NHL v této sezoně a vůbec první v historii Panthers překročil stovku bodů. Na trojciferná čísla se 28letý Kanaďan dostal poprvé v kariéře, navíc jako levé křídlo zaznamenal celkem už 76 asistencí a posunul ligový rekord, který držel Joe Juneau. Vedle Aleksandra Barkova (1+3) hlavním motorem dalšího velkého comebacku Panthers, jejichž 104 bodů už teď představuje dosavadní maximum, které se může posunout ještě dál.

„V utkání bylo pokořeno několik milníků, je pěkné jich dosáhnout právě tehdy, když vyhrajete. Celou sezonu si užíváme. Ale zatím jsme ještě nic nedokázali v play off,“ poznamenal Huberdeau. Zápas navštívil i generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd, který vyrazil na inspekci a loví duše pro mistrovství světa. „Mluvili jsme spolu, ale nic dál jsme nepobírali. Vidí, jak jsme rozjetí, nechce to moc narušovat,“ přiznal Gudas.