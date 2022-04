Ovečkin dorovnal počin Gretzkyho a Bossyho. Dobrá společnost, culil se

Jen upevnil svou pozici v naprosté střelecké smetánce. Jednou provždy a definitivně. Alexander Ovečkin se dostal na metu padesáti branek a to už podeváté v kariéře. Dorovnal tak počin Mikea Bossyho a Waynea Gretzkyho. „Je to dobrá společnost, jsem spokojený,“ culil se ruský forvard po zápase. Nyní se tím víc nabízí otázka, zda Ovečkin v dohledné době pozmění historický klub kanonýrů na své království, kterému bude vládnout o samotě.

Začal hned ve své premiérové sezoně v roce 2005. Hned ve dvaceti letech si připsal první padesátigólový ročník. Nyní, v šestatřiceti letech se dvěma brankami v noci ze středy na čtvrtek proti Vegas vydrápal na vysoce ceněný střelecký počin znovu, tentokrát už podeváté. Alexander Ovečkin prožívá období, kdy díky jeho jedinečným střeleckým schopnostem padá jeden milník za druhým. Postupně se propracoval na třetí historickou příčku v počtu branek, nyní dorovnal rekord největšího počtu padesátigólových sezon v kariéře.

„Když dáte první branku, tak nějak se cítíte ve hře dobře. Myslím, že naše formace se dnes dobře cítila celá. Měli jsme dobré šance. Šlo zkrátka o jednu z nocí, kdy se prostě dobře cítíte a jde vám to,“ okomentoval zápas kapitán Washingtonu. Pravda, jeho celek sice klání s Golden Knights nakonec prohrál v prodloužení, nicméně samotný výsledek zajímal z tábora Capitals málokoho.

Dotáhnout se na tak jedinečný počin, to nějakou porážku výrazně přebije. Tím spíš, když Ovečkin rozložil jednotlivé ročníky s padesáti brankami za opaskem do dlouhého období. Zatímco Bossy to zvládl devětkrát za sebou, aby kvůli zdravotním potížím ve třiceti letech ukončil kariéru. „Potkal jsem ho několikrát, vždy se usmíval, vždy byl v dobré náladě. Je to smutný den pro celý hokej, že taková legenda odešla,“ řekl Ovečkin směrem k Bossymu, který zemřel 15. dubna.

Druhým borce, který se dokázal devětkrát prostřílet až padesátce, byl Gretzky. Ten byl gólově plodný především v první polovině své pouti v NHL. V dresu Edmontonu pokořil padesátku osmkrát, v dresu LA Kings jednou. To Ovečkin, jak už bylo zmíněno, dokázal tenhle mílník zdolat ve třech různých dekádách. Obdivuhodné.

I díky tomu se Rus stal nejstarším hráčem v historii, který kdy střelecké padesátky dosáhl. Překonal Johnnyho Bucyka, který v roce 1971 v pětatřiceti letech zažil v Bostonu jedinečný ročník. „Úžasný kousek. Znovu pokořil padesátku. Myslím, že jako veterán, kterým je a který se zase dostal na podobné číslo, je to prostě speciální,“ smekl trenér Washingtonu Peter Laviolette pro web nhl.com.

V neposlední řadě dvakrát rozsvícené červené světla v hale v Las Vegas přiblížilo číslo 8 k dlouhodobému cíli, o kterém se ani on sám netají. Překonat Gretzkyho celkový střelecký rekord. Chybí mu k tomu přesně 115 zásahů. Pokud by Ovečkin pokračoval současným tempem, dokázal by se na vrchol tabulek prodrat zhruba v polovině ročníku 2024/2025. V té době mu bude devětatřicet let.

Přestože je sice jednička draftu z roku 2004 extrémně výkonná i s vyšším věkem, lze očekávat mírné zpomalení střelecké kadence. I tak však získává stále reálnější obrysy možnost, že Ovečkin může překonat Gretzkyho 894 tref, což je něco, s čím se ještě před dvěma lety vůbec nepočítalo. Ve chvíli, kdy se tak stane, bude mít snajpr z Washingtonu jisté místo nejlepšího střelce historie. Nyní se o tento pomyslný primát stále ještě musí dělit.