Rozjetá ruleta i mimo casina. Golden Knights odvracejí nejhorší sezonu

Vegas Golden Knights odvracejí nejhorší sezonu od vstupu do NHL. Hrozí, že se poprvé nepodívají do play off • Reuters

Jasní favorité ze Západní konference na zisk Stanley Cupu? V posledních letech především Colorado a…Vegas. Jenže v aktuální sezoně celek z města hazardu prožívá nejhorší ročník od vstupu do NHL. Tahy vedení, někdy spojené s výraznou ostudou, a prachbídné výsledky zapříčinily, že Golden Knights se vůbec nemusí dostat do play off. Přitom jde o tým, který je stavěn pro okamžitý úspěch. Je tak možné, že se blíží ostuda největší. Ta sportovní, tedy nejbolestivější.

V polovině února se fanouškům klubu ze státu Nevada poprvé představil Jack Eichel, vymodlená hvězda a elitní ligový centr. Měl zalepit slabinu, o které se dlouho ve spojitosti s Vegas hovořilo: „Chybí vám střední útočník číslo jedna, páteř týmu. Bez něj neuspějete.“ Právě Eichel, poslední ze série velikých změn, měl přetvořit DNA celku ze slavného města hazardu do podoby, která bude v dohledném horizontu válcovat soupeře. Omyl, opak je pravdou.

Vraťme se do léta 2021. Marc-André Fleury získal v 37 letech poprvé v kariéře Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře sezony. O pár týdnů později je za nulovou protihodnotu odejit do Chicaga, přestože si on i rodina přáli zůstat v Las Vegas. „Ano, chtěl tu nadále působit, věděli jsme o tom,“ prohlásil tehdy i generální manažer Golden Knights Kelly McCrimmon. Nedopřál mu to. Navíc svou hvězdu o výměně ani neinformoval, o události se Fleury dozvěděl z médií. Právě styl, jakým byl milovaný gólman „vyhnán,“ namíchl veřejnost.

McCrimmon se odhodlal ke kritizovanému kroku hlavně s vědomím toho, že potřebuje ušetřit, aby přivábil velkou rybu. Dnes již víme, že šlo o již zmíněného Eichela. To se v listopadu podařilo. Avšak i za cenu, že Američan pobírá 10 milionů dolarů ročně, což je jedenáctá nejvyšší gáže v lize, která nyní nafoukla platový strop Golden Knights na maximum. Aby posilu mohl po uzdravení po operaci krční páteře trenér Peter DeBoer zapsat na soupisku, bylo očividné, že snaha ušetřit bude provázet snažení Vegas i při uzávěrce přestupů.

Proto byl do Anaheimu vyměněn Jevgenij Dadonov. Pochopitelně i s platnou smlouvou, kterou podškrábl ještě v Ottawě. Její součástí byl dodatek, kde ruský forvard vybral deset celků, kam nechce být vyměněn. Jedním z nich byl i Anaheim. Při původním dealu do Vegas se dodatek jaksi zatoulal a vedení Knights o něm nevědělo. A vyměnilo tak Dadonova do týmu, kam nesmělo.

„Obchod z naší strany nemohl být stvrzen, protože Dadonovova smlouva obsahuje klauzuli o obchodu, která nebyla dodržena,“ stálo pak v ligovém vysvětlení, proč nebyl trejd posvěcen. Vegas bylo pro smích. Vedení selhalo, tohle si mělo pohlídat.

Ironií osudu pak nechtěný Dadonov pookřál a od přestupové uzávěrky je druhým nejproduktivnějším borcem party z pouště. Vlastně tak tým, který se ho chtěl zbavit, táhne do play off. A snaží se ho uchránit další velké ostudy. Popsané kroky managementu jsou jen ty, které přitáhly právem největší pozornost. Obecně se však dá říct, že tamní celek je postaven podle jediného pravidla – vyhrát teď a tady.

Důkazem budiž i počet hokejistů, kteří celek se zlatou barvou ve znaku „zakládali.“ Hráče, již byli vybráni v tzv. rozšiřovacím draftu před pěti lety, nyní spočtete na prstech jedné ruky. Kabina se extrémně proměnila ve velmi krátkém časovém úseku. Na budoucnost se nehledí, touha ukázat na slavném „Stripu“ Stanley Cup vše přebila.

Jenže od toho je nyní daleko. A to nejen od oslavných doutníků, ale i od samotného play off. Vegas zbývá odehrát pět utkání a na poslední postupovou pozici ztrácí tři body. „Poslední dobou však hrajeme solidní hokej. Ale i tak je třeba se rychle oklepat. Věděli jsme, že na závěr základní části nebudeme vítězit v každém zápase, ale musíme se o to pokoušet,“ prohlásil stále s nadějí v hlase trenér DeBoer pro The Athletic.

O tři postupové fleky soupeří pět týmů. Nyní drží trumfy v Los Angeles, Dallasu a v Nashvillu. Naopak ve Vancouveru a hlavně ve Vegas se budou snažit současný stav změnit. Pokud by se to nevadské partě nepodařilo, šlo by o nejhorší ročník v pětileté historii klubu. Klubu, který do NHL vlétl jedinečným počinem, když se hned při premiéře prodral až do finále, na což navázal dalšími třemi postupy do play off včetně dvou účastí v semifinále.

Zdálo se, že je jen otázkou času, než velký úspěch přijde. Zběsilé tahy vedení a rozbití původního jádra hráčů nyní, zdá se, tyto šance minimálně odložily.

Vegas Golden Knights v NHL 2021/22 aktuálně mimo play off

2020/21 finále konference

2019/20 finále konference

2018/19 1. kolo play off

2017/18 finále Stanley Cupu

