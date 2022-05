Lavina za zády Ritticha: mizerná úspěšnost, střídal a rozštípal hokejku

Děvatadvacetiletý brankář, který v aktuální sezoně odehrál pouze sedmnáct duelů základní části, vstupoval do prvního utkání série s Avalanche jako jednička Nashvillu. Fin Juuse Saros, který byl do té doby neochvějnou stálicí týmu z Tennesse, se před vyřazovací částí zranil.

První branku inkasovali Predators v oslabení, když se po precizní kombinaci prosadil Nathan MacKinnon, dvacet vteřin poté se z úniku trefil Devon Toews a dal Lavinám vedení 2:0. Zdálo se, že tým Johna Hynese dokáže alespoň dotáhnout krok v početní výhodě, opak byl ale pravdou, když Andrew Cogliano využil obrovského zaváhání obrany, a kličkou vykoupal Ritticha potřetí. Bývalý gólman Toronta sice dokázal zareagovat na Coglianův první pokus, na dorážku už však dosáhnout nemohl.

Tady ale Rittichův večer hrůzy neskončil. Po úniku z levého křídla se dokázal prosadit Cale Makar, když svou střelu šikovně otřel o masku českého brankáře. V poslední pětiminutovce první třetiny se opět ukázala neexistující obrana hostů, která svým laxním bráněním dovolila uniknout Artturimu Lehkonenovi. Finský útočník se trefil přesně mezi betony.

Sečteno a podrženo čelil Rittich třinácti pokusům, po kterých pětkrát kapituloval. Trenérský štáb ho tedy stáhl z ledu a místo něj poslal do hry pětadvacetiletého Kanaďana Connora Ingrama. Pro něj to byl první zápas v play off a zároveň teprve čtvrtý v NHL. Ani on však už nic nezmohl s vysokou prohrou a sám poté dvakrát lovil puk z branky.

Český reprezentant pak odcházel z haly viditelně frustrovaný a při cestě do kabiny ještě stihl rozmlátit hokejku o zeď. Nechtěně tak navázal na svého předchůdce v brance Pekku Rinneho. Finská ikona klubu v roce 2019 v utkání play off s Dallasem zapsala úspěšnost 50 %, kdy z osmi střel inkasovala čtyři branky.

Rittich nezažívá povedené období, v posledních dvou ročnících odchytal pouze třicet sedm duelů a pěti brankami v první třetině večerního střetnutí své šance na setrvání v barvách Predators výrazně neposílil. Jeho smlouva končí po této sezoně a bylo by velkým překvapením, kdyby získal angažmá v zámoří i v dalším ročníku.