Bílá hrozba hasí Plameny. Pavelski (37) táhne Dallas, našel se před bránou

Není největší, nejrychlejší, nemá nejlepší střelu. Stejně se z „Malého Joea“ stal „Kapitán Amerika“. Dallas si hýčká svého veterána Joea Pavelskiho (37) a dělá dobře. V základní části byli Stars vyčichlou partou. Jenže play off? Umí nahodit turbo. Útočník s bílou hokejkou a král předbrankového prostoru tady hraje zásadní roli, jeho disciplínou jsou góly z ničeho. Když se na jeho hru zaměříte, nemá kliku, nejde o náhodu. Umí. V play off nasbíral už 14 vítězných tref.

Je zvláštní, když o hráči, kterému je 37 let, řeknete, že si právě vytvořil své bodové kariérní maximum. O to víc vás zarazí, když hraje NHL už 16. sezonu. Ve věku, kdy podepisujete nižší kontrakty a doufáte, že se někde upíchnete, je Joe Pavelski na vrcholu. V základní části, posbíral 81 bodů (27+54), nejde dolů. Tyhle problémy v Dallasu mají spíš Tyler Seguin a Jamie Benn. On ne.

Pavelski a brankář Jake Oettinger aktuálně nesou do Calgary lehkou paniku, že by se mohlo docela klepat, aby neskončilo hned v 1. kole play off. Favorit a vítěz Pacifické divize začíná mít honičku. Na zápasy prohrává 1:2, v Dallasu naposledy padl 2:4. Dva góly vstřelil Joe Pavelski, celkem nasázel už 14 vítězných tref v kariéře a z aktivních hokejistů je nejlepší.

„Bylo to velké, udělali jsme další krok. Dnes tam bylo vidět ale ohromné úsilí od celého našeho týmu, hodně fyzické hry. Kluci rozdávali, přijímali, byl to hodně soutěživý zápas, což se mi líbilo,“ pochvaloval si útočník.

Kdybyste NHL nesledovali moc pravidelně, tak občas na vás vypadne video, jak chlápek s bílou hokejkou jemně lízne puk před brankou. Gól! Vážně jeho? Docela ošklivý, nic famózního. Nebo doklepne vyražený puk. Klika, napadne vás třeba. Nějak se tam přimotal... Akorát, že vůbec. Tohle je právě Pavelskiho hlavní disciplína, sem, za roky v NHL posunul svůj hokej.

„Joe se předvedl, znovu to dokázal v prostoru kolem branky,“ glosoval jeho dvě gólová doklepnutí z předbrankového prostoru trenér Rick Bowness. „Tady musíte mít opravdu dobré načasování, abyste se dostali do šance, potřebujete předvídat střelu. Nemůžete se tam zjevit pozdě, ani brzo, ale přesně ve chvíli, kdy vyletí střela. Je celkem zřejmé, že Joe má tohle prostě pod palcem,“ přidal.

Jasně, má. A došel sem postupně. Na hráče, kterého si San Jose vybralo na draftu 2003 jako 205. v pořadí, udělal luxusní kariéru. „Lidi mu tleskají za to, že dává góly, ale tyhle věci se nestaly náhodou. Není to zrovna největší chlap. Není nejrychlejší. Nemá stokilometrovou střelu příklepem, ale dál pracuje na své hře, na maličkostech, které mu přinášejí úspěch,“ před šesti lety rozebíral Pavelskiho pro Sport Ilustrated obránce Brenden Dillon, tehdejší spoluhráč ze San Jose.

Když drobný útočník (180 cm) přišel do kabiny Sharks, brzy dostal přezdívku „Malý Joe“. Ano, nabízela se, v týmu válel už rok „Jumbo Joe“ Thornton, hora chlap, hvězda ligy. „Když jsem přišel do San Jose, moc jsem nevěděl, co je zač. Ale brzy si získal můj respekt,“ přiznal bývalý produktivní bek Dan Boyle. Proč? „Čte hru, hrozně chytrý chlap. No, umí,“ usmál se. Během play off 2010 pak server The Hockey New udělal změnu. Už žádný „Little Joe“, ale „Big Pavelski“ (Velký Pavelski). Nastřílel 7 gólů v prvních 7 zápasech. A na Světovém poháru v roce 2016, když dostal na dres „céčko“ ve výběru USA, jste mohli najít texty, kde se o Pavelskim psalo jako o „Kapitánovi Amerika“. Zkrátka, „Malý Joe“ vyrostl.

„Našel způsob, jak ovlivnit zápas a přesně o tom je play off,“ prohlásil o něm už před 12 lety Todd McLellan, když vedl San Jose Sharks. „Vy potřebujete oproti základní části vyskočit ještě na vyšší úroveň a přijít na způsob, jak ve hře vždycky zanechat nějakou stopu,“ přidal. Sočasný kouč Bownes po poslední výhře nad Calgary? „Opravdu elitní sportovci najdou způsob, jak se v téhle fázi sezony prosadit,“ chválil svého lídra. Pavelski pořád ví, jak vyskočit nahoru, když je potřeba.

San Jose mělo ve své nejslavnější éře tři výjimečné útočníky, kromě Pavelskiho ho dlouhodobě táhli Joe Thornton a Patrick Marleau. Všichni poslouchali, často i trochu neprávem, že nedovedou zabrat v play off. Jednou se dostali do finále Stanley Cupu v roce 2016, to bylo se Sharks jejich maximum. Všichni tři pak postupně opustili Kalifornii, aby pohár vyhráli jinde. První odešel Marleau (2017) do Toronta, pak Pavelski (2019) do Dallasu a poslední Thornton (2020) do Toronta a teď zkouší štěstí na Floridě. Ani jednomu to zatím nevyšlo, byť Pavelski došel do finále s Dallasem v roce 2020.

Marleau skončil, Thornton je spíš mimo sestavu. Jediný Pavelski ještě dokáže táhnout svůj tým. Dallas není favorit na Stanley Cup, ale to nebyl ani dva roky zpátky. Parta starších hráčů se možná zvládne ve správnou chvíli zase probrat, každopádně Pavelski ji dobře budí. Po Ronu Francisovi se stal druhým hráčem v dějinách NHL, který rozhodl dva zápasy play off za sebou a bylo mu víc než 37 let. Pamatujte, jemná teč v jeho podání není náhoda.

Nejvíc vítězných gólů v play off NHL

1.-2. Wayne Gretzky 24

1.-2. Brett Hull 24

3.-4. Claude Lemieux 19

3.-4. Joe Sakic 19

5. Maurice Richard 18

Nejvíc vítězných gólů v play off NHL (aktivní hráči)

1. Joe Pavelski (Dallas) 14

2. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 13

3.-4. Jonathan Toews (Chicago) 11

3.-4. Patrick Kane (Chicago) 11

5.-7. Correy Pery (Tampa) 10

5.-7. Patrice Bergeron (Boston) 10

5.-7. Alexander Ovečkin (Washington) 10

Bodování aktivní hráčů v play off

1. Sidney Crosby (Pittsburgh) 197 (70+127)

2. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 176 (65+111)

3. Alexander Ovečkin (Washington) 139 (72+67)

4. Joe Thornton (Florida) 134 (32+102)

5. Patrick Kane (Chicago) 132 (52+80)

8. Joe Pavelski (Dallas) 122 (64+58)

Nejvíc gólů v play off mezi aktivními hráči

1. Alexander Ovečkin (Washington) 72

2. Sidney Crosby (Pittsburgh) 70

3. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 65

4. Joe Pavelski (Dallas) 64

5. Patrick Kane (Chicago) 52