Boston na hraně vyřazení. Kuriózní gól i Nečas posunuli Pastrňáka k MS

Útočník Bostonu Brad Marchand v zápase play off • Reuters

Nováček Seth Jarvis v dresu Caroliny oslavuje gól v play off NHL • ČTK / AP / Karl B DeBlaker

Útočníka Davida Pastrňáka s Bostonem dělí porážka od vyřazení v play off. Může tak být brzy k dispozici hokejové reprezentaci na MS ve Finsku • profimedia.cz

Totální výhoda domácího prostředí. To je zatím bezpochyby klíčový faktor v sérii play off NHL mezi Carolinou a Bostonem. Byť šli Bruins s Davidem Pastrňákem a Tomášem Noskem do pátého duelu s nadějí po srovnání prvního kola z 0:2 na 2:2, utkání opět drtivě patřilo domácím. Hurricanes smetli soupeře 5:1 a jediná výhra je tak dělí od postupu do dalších bojů o Stanley Cup. Dobrá zpráva pro české fanoušky? Bostonský snajpr může být už v pátek volný pro šampionát ve Finsku.

Po dvojzápase v Bostonu (4:2, 5:2) se zdálo, že u opor Bruins začíná fungovat zkušenost z play off a znovu slepená elitní lajna Marchand-Bergeron- Pastrňák se probouzí k životu. Carolina je ale na svém hřišti v PNC Areně rychle a tvrdě vyvedla z omylu. Bostonští daleko od své pevnosti nepředvedli nic, co by na Hurricanes mohlo platit. Skvělý forčeking, urputná práce před brankou a smrtící přesilovky na domácím ledě. Tyto zbraně zdobily mužstvo z Raleigh.

Účinnost hry Caroliny, ale i zmar Bruins v utkání č. 5 symbolizoval již první gól, který prošel brankáři Jeremymu Swaymanovi za záda. V 7. minutě první třetiny se bek Hurricanes Jaccob Slavin napřáhl v levém kruhu a vypálil na branku hostů. Třiadvacetiletý gólman sice zasáhl betonem, puk se mu ale nešťastně přehoupl a pomalu doputoval až za brankovou čáru. Rozhodnuto o výhře „Canes“ bylo vlastně již v první třetině, kdy vítězný gól v přesilovce trefil bek Tony DeAngelo.

„Víme, jak máme hrát. V posledním zápase nás srazila vyloučení. Když ale hrajeme pět na pět, jsme si velmi jistí, že budeme mít navrch,“ řekl po výhře kontroverzní obránce, který je ale s osmi body (1+7) nejproduktivnějším hráčem Hurricanes v play off. V zápase se zaskvěl také nováček Seth Jarvis, autor gólů na 3:0 a 4:0. Obzvláště první trefa dvacetiletého útočníka byla hodně kuriózní. Při pádu u gólmana Bruins v čase 35:52 vymrštil puk, který se příhodně odrazil od soupeře do branky.

Podíl na třetí výhře v sérii play off měl také český útočník Martin Nečas , jenž asistoval u pojišťovacího gólu Vincenta Trochecka (v zápase 1+2). Zatímco Hurricanes pomohl přiblížit k postupu do druhého kola, krajany Pastrňáka a Noska popostrčil k vyřazení. A i když se nyní Boston vrací na šestý zápas domů, po děsivě slabém představení v Carolině rozhodně nemůže spoléhat na domácí výhodu.

„Jsme zkrátka v situaci uděláš to, nebo zemřeš. Není to stav, ve kterém bychom chtěli být. Nicméně jediné, na čem záleží, je abychom se přeskupili a připravili se na další zápas,“ utrousil forvard Bostonu Brad Marchand. S parťáky Bergeronem a Pastrňákem vyšli naprázdno. Nepomohlo jim ani stěhování českého střelce do druhé lajny během utkání.

Pokud se Bruins v šestém zápase nevzpamatují, končí jim sezona. Minimálně na Pastrňáka ale již netrpělivě vyčkává hokejové reprezentace, která se již přesunula do dějiště mistrovství světa ve Finsku. Kustod národního týmu Zdeněk Šmíd už si dokonce šetří dres s číslem 88, který by teoreticky mohl být připravený také pro Nečase. Blíž k českému trikotu s oblíbeným numerem má ale nyní střelec Bostonu.