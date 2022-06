SESTŘIH: Edmonton - Colorado 5:6p. Francouz vychytal finále Stanley Cupu

Hokejisté Colorada s Pavlem Francouzem v brance vyhráli v Edmontonu 6:5 v prodloužení, ovládli sérii 4:0 na zápasy a po 21 letech postoupili do finále play off NHL. Český gólman pomohl hostům k postupu třiceti zákroky. Hned pět bodů za gól a čtyři asistence získal obránce Avalanche Cale Makar.

Colorado po Makarově trefě ze 4. minuty vedlo po první třetině 1:0, domácí ale třemi góly ve druhé části průběžný stav utkání otočili. Postupně se prosadili Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins a Connor McDavid.

Devon Toews po půl minutě druhé třetiny snížil na 2:3, Hyman ale svou druhou brankou v duelu vrátil domácím Oilers dvoubrankový náskok. Následující minuty patřily hokejistům Avalanche, kteří zásluhou Gabriela Landeskoga, Nathana MacKinnona a Mikka Rantanena otočili pět minut před koncem základní hrací doby na 5:4.

Vyřazení Edmontonu alespoň na chvíli odvrátil Zack Kassian, jenž využil asistencí McDavida s Leonem Draisaitlem a poslal zápas do prodloužení. To však již po minutě a 19 vteřinách rozhodl Artturi Lehkonen, jenž svým šestým gólem v play off vystřelil Coloradu postup do finále.