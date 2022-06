České podpisy v NHL: obr na bruslích či bek, který může napodobit Vejmelku

Mladý český střelec byl draftován vedením Wild již před dvěma roky, podpisu nováčkovské smlouvy se ale dočkal až letos v květnu. Důvod? Covid, kvůli kterému v roce 2020 s Kelownou přišel o Memorial Cup, ale také neudělené vízum do Kanady pro sezonu 2020/21. Rodák z Tábora, který vyrůstal v Českých Budějovicích, přesvědčil Minnesotu především svými výkony z minulé sezony. V dresu Rockets nastřílel během 62 utkání 29 gólů a přidal 43 asistencí.

Adam Klapka

útočník

věk: 21

klub: Bílí Tygři Liberec

smlouva v NHL: Calgary Flames (na dva roky)

prům. roční příjem: 832,5 tisíc dolarů

201 centimetrů vysoký čahoun se stal v minulé extraligové sezoně až zjevením. V liberecké sestavě si odchovanec Slavie, jenž prošel rukama Radka Dudy či Jana Ludviga, vybudoval pevnou pozici. Vyčníval a to nejen díky své výšce. Po skončení průlomového ročníku, ve kterém si za Bílé Tygry připsal celkem 7 gólů a 15 asistencí, si dokonce vysloužil premiérovou pozvánku do reprezentace. Do finální nominace pro mistrovství světa se obr na bruslích nedostal, smutnit ale nemusel. V průběhu šampionátu udělal pražský rodák velký skok v dosavadní kariéře. Na dva roky si plácl s Calgary.