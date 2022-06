Palát pálí Rangers! Válečník a nepostradatelný hráč, ví kouč Tampy

Kouč Gerard Gallant na střídačce New York Rangers • ČTK / AP / Chris O'Meara

Je jako oheň, který během sezony vytrvale doutná. Nezhasíná, ale zároveň netvoří žádný velký požár. Až v play off jako by Ondřej Palát rok co rok explodoval. V nejdůležitější fázi sezony posouvá své výkony na jiné patro. Už nehoří jen přízemí, chytá půda i střecha! „Je pro nás absolutně nepostradatelný,“ ví kouč Tampy Jon Cooper. V noci na středu Palát zazářil třemi body, Tampa vyhrála 4:1 a konferenční finále s NY Rangers srovnala na 2:2.

Minule byl vyhlášen první hvězdou večera. Tentokrát si poslechl aplaus natřískané Amalie Areny za druhý flek. Ondřej Palát svými výkony v play off dál uchvacuje. Ve čtvrtém utkání finále Východní konference zapsal tři kanadské body. Byl u tří ze čtyř gólů svého týmu! Tampa se probrala z komatu a sérii ze stavu 0:2 díky dvěma domácím výhrám srovnala.

Palát k tomu v noci pomohl gólem a dvěma asistencemi. A že byly obě výstavní! Ve druhé třetině narýsoval doslova kouzelnou přihrávku na Nikitu Kučerova. Z otočky mu naslepo naservíroval puk přesně do jízdy mezi beky. Ruský forvard pak únik bez problémů proměnil. Pohledem okamžitě hledal Paláta, aby mu poděkoval za geniální pas.

Komentář českého hráče? „Jenom jsem mu to dal a on to trefil,“ pokrčil rameny. Brnkačka.

Ve třetí části si pak Palát udělal dobrý den z elitního snajpra Rangers Miky Zibanejada. U mantinelu se při jeho ataku zapřel, Švéda odhodil a svižnou kličkou kolem další hvězdy Artěmije Panarina vybruslil na střed do šance. Tu mu brankář Igor Šesťorkin lapil, na dorážku Stevena Stamkose už však byl krátký.

V samém závěru při hře bez gólmana pak Palát obral o puk K'Andre Millera, prohnal se kolem něj a pohodlně poslal puk do opuštěné klece Newyorčanů.

Jeho výkony však zdaleka nejsou jen o bodech. V Česku Palát dlouhodobě patří k nejpodceňovanějším hráčům, v očích široké veřejnosti bývá neprávem přehlížený. Tampa však moc dobře ví, jaký v něm má poklad. „Jeho úžasné výkony mě nepřekvapují. Hraje takhle pořád, jen teď je to možná víc vidět. Pally je válečník. Má v sobě spoustu talentu, soutěživosti, hokejového citu a vlastně všeho. Je to absolutně komplexní hráč s příkladnou pracovní morálkou. Lidi tady ho milují. Ať se zeptáte kohokoli z kabiny, každý by s ním chtěl hrát v lajně. Pro nás je nepostradatelný hráč,“ říkal po utkání trenér Jon Cooper.

Stejně mluvil i kapitán Steven Stamkos. „Nezáleží na situaci ani na čase. On je prostě Pan spolehlivý,“ pokýval uznale hlavou. Už před dvěma lety se o Palátovi mluvilo ve spojitosti s Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Nakonec ji získal Victor Hedman. Pokud Lightning postoupí do finále a Čech bude v aktuálních výkonech pokračovat, je možné, že debata přijde znovu na přetřes. Tohle ocenění dosud žádný český hokejista nikdy v historii nezískal.

Po třetím duelu série byl forvard Pat Maroon dotázán, co říká tomu, že v týmu plném hvězd rozhodl zápas právě Ondřej Palát. Naštvaně se divil. „Nechápu otázku. Vy mu neříkáte hvězda? Viděl jste někdy jeho statistiky? V mých očích je Pally rozhodně superstar. Velký hráč, který se prosazuje ve velkých chvílích. Právě v těch totiž opravdové hvězdy poznáte.“

Když už jsme u hvězd, tou v pořadí třetí byl po úterním utkání vyhlášen Jan Rutta. Obránce pomohl k důležité výhře dvěma asistencemi. „Lépe jsme hráli s pukem, dařily se nám přechody a celkově se zlepšila naše hra v obranném pásmu. To byly ty hlavní důvody, proč jsme zvítězili,“ povídal pak na tiskové konferenci.

„Jsme zpátky! Zvládli jsme výborně oba domácí zápasy, našli jsme cestu, jak je přehrát. Prohrávat 0:2 na utkání pro nás byla velká výzva. Zvládli jsme se s tím poprat, ale ještě není ani zdaleka konec. Nemůžeme si sednout na ruce a usmívat se, musíme dál makat. Výhoda domácího ledu je vždycky velká, my to teď budeme chtít v New Yorku zlomit,“ burcuje Stamkos, kterého Palát přeskočil v historickém bodování hráčů Tampy v play off. Trojbodovým večerem se dostal na třetí místo.

Historické bodování hráčů Tampy v play off

1. Nikita Kučerov 148 (51+97) 2. Victor Hedman 101 (21+80) 3. Ondřej Palát 86 (44+42) 4. Steven Stamkos 85 (39+46) 5. Brayden Point 77 (38+39)

Chytil nedohrál

Odehrál pouze sedm minut, pak z utkání odstoupil. Útočník New Yorku Rangers Filip Chytil čtvrtý duel s Tampou nedohrál. Odstoupil kvůli zranění v horní části těla. „Musíme počkat, zatím nemám další informace. Uvidíme, jak na tom bude,“ říkal po prohraném zápasu kouč Gerard Gallant, který Chytilův stav nechtěl blíže komentovat.