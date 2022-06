Blueline: Tampa vyzve Colorado ve finále. Je Palátova parta nejlepší?

Veškerá pozornost míří za oceán. V noci ze středy na čtvrtek startuje finále Stanley Cupu, postaví se proti sobě Tampa proti Coloradu. Celek z jihu USA útočí na třetí titul v řadě, což je věc od 80. let nevídaná. Jednou provždy se tak může Tampa navždy zapsat do historie. I s parádně hrajícím Ondřejem Palátem a Janem Ruttou. Proti nim se postaví Pavel Francouz, jehož příběh je jeden z nejzajímavějších v kabině Avalanche. Jeho družina vyhlíží triumf posledních pár let, nyní má jasně nejsilnější kádr. Chuť a touha je však na obou stranách nesmírná. Velké finále může začít. Užijte si ho!