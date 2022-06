Francouz získal jako 29. Čech Stanley Cup: Těším se, až ho přivezu domů

V širším kádru vítězného Colorada byl také útočník Martin Kaut, který se ale mezi držitele Stanleyova poháru neřadí, protože sehrál za Avalanche v uplynulé sezoně jen šest utkání v základní části. Aby jeho jméno nechybělo na stříbrné trofeji, musel by odehrát minimálně polovinu základní části (41 zápasů), nebo nastoupit ve finálové sérii.

Dvaatřicetiletý Francouz se stal po Ruttovi a obránci Michalu Kempném (triumfoval s Washingtonem v roce 2018) třetím českým vítězem Stanleyova poháru, který nebyl v NHL draftovaný. Odchovanec Plzně, který v roce 2015 v extralize vychytal titul Litvínovu, podepsal v roce 2018 smlouvu s Coloradem po tříletém působení v Čeljabinsku v KHL jako volný hráč.

Francouz zvládl i z oslav na ledové ploše poslat vzaz českým příznivcům: „Ahoj, zdravím všechny fanoušky do Český republiky. Dneska se nám to podařilo, stali jsme se šampiony. Už se nemůžu dočkat, až pohár přivezu domů."

Rutta s Palátem se v případě druhé obhajoby Lightning mohli vyrovnat rekordmanům Jaroslavu Pouzarovi a Jiřímu Hrdinovi, kteří dosáhli na Stanleyův pohár třikrát, a stát se prvními českými hráči se třemi triumfy v řadě. Pouzar uspěl s Edmontonem v letech 1984, 1985 a 1987, Hrdina se radoval nejdříve v roce 1989 s Calgary a v letech 19991 a 1992 s Pittsburghem.

Rutta s Palátem se loni zařadili po bok Jaromíra Jágra, Roberta Holíka, Patrika Eliáše, Petra Sýkory, Dominika Haška a Michala Rozsívala, kteří také mají ve sbírce dva prsteny pro vítěze play off NHL.

Naposledy se odehrály oslavy Stanleyova poháru bez českého zastoupení v roce 2019 při triumfu St. Louis, za které odehrál jediné utkání v základní části obránce Jakub Jeřábek.

Přehled českých vítězů hokejového Stanley Cupu:

1984 - Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers),

1985 - Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers),

1986 - Petr Svoboda* (Montreal Canadiens),

1987 - Jaroslav Pouzar (Edmonton Oilers),

1989 - Jiří Hrdina (Calgary Flames),

1990 - Petr Klíma (Edmonton Oilers),

1991 - Jaromír Jágr, Jiří Hrdina (Pittsburgh Penguins),

1992 - Jaromír Jágr, Jiří Hrdina (Pittsburgh Penguins),

1995 - Robert Holík (New Jersey Devils),

1999 - Roman Turek (Dallas Stars),

2000 - Robert Holík*, Patrik Eliáš, Petr Sýkora (New Jersey Devils),

2001 - Milan Hejduk, Martin Škoula (Colorado Avalanche),

2002 - Dominik Hašek, Jiří Fischer, Jiří Šlégr (Detroit Red Wings),

2003 - Patrik Eliáš, Richard Šmehlík (New Jersey Devils),

2004 - Pavel Kubina, Stanislav Neckář (Tampa Bay Lightning),

2006 - František Kaberle, Josef Vašíček (Carolina Hurricanes),

2008 - Dominik Hašek, Jiří Hudler (Detroit Red Wings),

2009 - Petr Sýkora (Pittsburgh Penguins),

2011 - David Krejčí, Tomáš Kaberle (Boston Bruins),

2013 - Michal Rozsíval, Michael Frolík (Chicago Blackhawks),

2015 - Michal Rozsíval (Chicago Blackhawks),

2018 - Michal Kempný, Jakub Vrána (Washington Capitals),

2020 - Jan Rutta, Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning),

2021 - Jan Rutta, Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning),

2022 - Pavel Francouz (Colorado Avalanche).

Poznámka: *Robert Holík získal v roce 1996 americké občanství a vzdal se českého, druhý Stanleyův pohár v roce 2000 vyhrál jako Američan. Petr Svoboda měl v roce 1986, kdy vyhrál Stanley Cup, pouze kanadský pas.