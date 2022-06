Příběhy z bitvy o Stanley Cup: týmová přítěž, nový Orr i historický zápis

Video se připravuje ... Je rozhodnuto - novými šampiony slovutné NHL se stali hráči Colorada, kteří si v šestizápasovém finále poradili s Tampou Bay. A letošní bitva o Stanley Cup by jednoznačně mohla být inspirací pro nejednoho scénaristu. Na filmových plátnech by jistě zaujal příběh střelce klíčových gólů, zázračného dítěte, pana Smůly či prvního muslima, který vyhrál NHL. Web iSport.cz vybral pět aktérů závěrečné fáze zámořské soutěže, jež mají za sebou speciální momenty.

Nazem Kadri V Torontu přítěž, teď šampion Deset let oblékal dres Toronta. V létě roku 2019 se Nazem Kadri přestěhoval do Colorada. „Nikdy jsem nechtěl odejít, Toronto byl můj domov. Říkal jsem vedení, že chci zůstat,“ přiznal. Odchod však byl nevyhnutelný. Od mnohých fanoušků Mape Leafs dostal nálepku týmové přítěže. „Co bych teď vzkázal těm, co si tohle mysleli? Polibte mi prdel,“ hlásil teď se smíchem a Stanley Cupem v ruce. Do série se vrátil po zranění. Stal se prvním muslimem, který vyhrál NHL. Nazem Kadri se raduje s trofejí • Foto profimedia.cz

Artturi Lehkonen Střelec klíčových gólů Před rokem vstřelil postupový gól v dresu Montrealu. Trefil jím postup do finále Stanley Cupu, kde jeho tým padl s Tampou. Letos před uzávěrkou přestupů změnil dres. Canadiens vyměnil za Avalanche. A v důležitých trefách pokračoval. Znovu zapsal tzv. „clinching goal“, kterým rozhodl o finále. A klíčovou branku zaznamenal i v něm. V šestém zápase proti Lightning to byl on, kdo rozhodl o šampionovi. Stal se sedmým mužem historie NHL, který rozhodl obě závěrečné série. Ondřej Palát se snaží zablokovat přihrávku Artturiho Lehkonena • Foto Reuters

Cale Makar Zázračné dítě a nový Orr Nejtrefnější popis hry a dovedností Calea Makara? Connor McDavid z obrany. Má rychlost, šikovnost a efektivitu jako žádný jiný bek na světě. Za aktuální sezonu dostal Norris Trophy pro nejlepšího obránce, teď přidal i Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off, a samozřejmě Stanley Cup. Mladším MVP obráncem byl před ním v roce 1970 Bobby Orr. Právě k němu je Makar přirovnáván. Ve 23 letech uhrál obránce s ukrajinskými předky ve dvaceti utkáních play off 28 bodů. Obránce Cale Makar se Stanley Cupem • Foto Reuters

Jared Bednar Historický zlatý hattrick Na střídačce Colorada stojí Jared Bednar od roku 2016. První sezona Avs pod ním byla strašidelná. Suverénně poslední místo v celé NHL daleko za všemi. Dostal však důvěru a teď slavil s pohárem. Stal se prvním trenérem v historii, který vyhrál všechny tři největší severoamerické hokejové soutěže. V sezoně 2008/09 triumfoval v ECHL s týmem South Carolina Stingrays, v ročníku 2015/16 pak v AHL s Lake Erie Monsters. Teď přidal i trofej nejcennější. Trenré Jared Bednar na střídačce Colorada • Foto Reuters