McDavid, Matthews nebo MacKinnon. Které drafty měnily poměr sil v NHL?

Nejlepší ročník draftu z českého pohledu, kdy se do prvního kola prodral Jakub Vrána s Davidem Pastrňákem a oba se byli schopní v nejlepší světové lize prosadit. Právě druhého jmenovaného lze zmínit i ve výčtu hlavních pokladů. Společně s německým fenoménem Leonem Draisaitlem, jenž byl sice vybrán jako třetí, ale jde o jasnou draftovou výhru. Od chvíle, kdy naskočil do NHL, jde o čtvrtého nejproduktivnějšího borce.

Byť se to tak dlouho nejevilo, šlo o našlapaný draft. Z dnešního pohledu je jasné, že celky na předních příčkách volily z nesmírné kvality. Nathan Mackinnon, Aleksander Barkov, nebo Seth Jones, to byly trefy. Zapomínat nelze ani na Eliase Lindholma, který první roky v Carolině působil poměrně utopeně, ale po výměně do Calgary našel ráj a v poslední sezoně expolodoval ve spolupráci s Johnny Gaudreauem a Matthewem Tkachukem.

Draft 2020

Top 5 největších hvězd

Tim Stützle (3.)

Lucas Raymond (4.)

Anton Lundell (12.)

Jamie Drysdale (6.)

Alexis Lafreniére (1.)

Překvapení draftu

Jegor Činakov (21.)

Jde trochu o prognózu a spekulaci, ale dva roky stará dražba hokejových talentů naznačuje, že jde stále jde o mladíky, kteří výrazně promluví do bojů o nejvyšší příčky. Švédský zabiják Lucas Raymond, nebo centr Anton Lundell se prosadili okamžitě, v případě Fina dokonce do extrémně silné sestavy Floridy. A Tim Stützle? To bude kategorie sama o sobě. Má navíc štěstí, že byl vybrán do Ottawy, která v dohledné době bude stavět výhradně na mladých.