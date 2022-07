Jak připravuji jídlo? Přece na sporáku. Slafkovský zabodoval samostatností

Krátké kempy začínají v těchto dnech, takže i brzy kluby zveřejní seznamy hráčů, kdo dorazí a kdo ne. Třeba už teď je jasné, že první kemp Canadiens vynechá Jan Myšák, který by měl být kapitánem české dvacítky a čeká ho soustředění před MS v Brně.

V první řadě se ale řeší v Montrealu ještě draftové dozvuky. Ven vyplouvají různé detaily. Třeba? Canadiens se opravdu do poslední chvíle rozhodovali, zda vzít Shanea Wrighta nebo Slafkovského. Nebyla to žádná hra.

Podle Montreal Gazette zaujal generálního manažera Kenta Hughese při závěrečném pohovoru pár hodin před draftem jeden drobný detail. Dokonce i v tuhle chvíli totiž padl trochu bizarní dotaz: „Jak si připravuješ jídlo?“ Přiletěla odpověď, že na sporáku. Jako kdyby se nechumelilo.

„Je velmi samostatný,“ sdělil pak Hughes. „Je sebevědomý, aniž by byl arogantní. Myslíme si, že je to kluk, který má nejen myšlení, které hledáme. Ale zároveň hodnotíme, jaké má další schopnosti, kde by mohl být, pokud mu v tom celém procesu výchovy pomůžeme,“ přidal.

V 18 letech běžně spíš chystáte jídlo v mikrovlnce, taháte krabičky z mrazáku, nebo chodíte do restaurace. U sporáku stojí maminka.

Slafkovský odešel do akademie Salcburku ve 14 letech, pak to vzal před Mountfield HK do Finska. Naučil se o sebe postarat. Další detail, proč ho chtít do svého klubu. Neměl by se zbláznit z toho, že se najednou objeví sám v Kanadě, bez rodiny, bez přátel, bez prostředí, na které je zvyklý.

„My se radili ještě ve čtvrtek před draftem. Rozhodnutí, koho vzít, nebylo jednoduché,“ citoval Montreal Gazette šéfa skautingu Nicka Bobrova. „Vidíte několik skvělých hráčů na různých pozicích. Debaty stále probíhaly a nakonec to není o tom, co by ostatní neudělali, nebo neměli. Vidíte, co Jurak dokázal a jak se mu dařilo na největších světových akcích. V tomhle věku je to velmi výjimečné,“ přidal.

Bobrov se pozastavoval nad tím, jak Slafkovský dominoval na MS i na olympiádě, kde se stal nejužitečnějším hráčem turnaje. Ve finské soutěži sice posbíral jen 10 bodů (5+5), což bylo ale dané i tím, že zezačátku neměl tolik času na ledě a v Liize se hraje sice dost rychle, ale taky hodně defenzivně. Mladý hráči si musí taky plnit věci směrem dozadu. Pokud neplní, má problém.

„Draft je hlavně o předpovědi do budoucna, snažíte se najít nejlepšího dostupného hráče, jenž bude pro vaši organizaci dlouhodobě prospěšný. Nejde o to, kdo by byl nejlepším hráčem zítra, ale kdo jím bude za několik let,“ přidal Bobrov. Takže? „My věříme, že tohle je Juraj.“