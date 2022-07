Jednička Slafkovský: Neuvěřitelný moment. Díky i pro kondičáka z Košic

Mladík z Košic předčil úplně všechny. Famózní úspěch útočníka Juraje Slafkovského, který se jako první slovenský hokejista v historii stal jedničkou draftu NHL, je senzací nejen na Slovensku. Celé zámoří je nyní fascinováno hráčem, kterého si vybral Montreal. „Neuvěřitelný moment pro mě, moji rodinu, všechny, kteří mě podporovali a celé Slovensko. Něco takového jsme potřebovali,“ řekl osmnáctiletý majitel bronzu z Her v Pekingu novinářům již jako hráč č. 1 letošního draftu.

Kanadská i americká média se v titulcích shodují. Montreal šokoval hokejový svět, když jako pořadatel draftu 2022 a vítěz draftové loterie ukázal z prvního místa na Juraje Slafkovského. Byť slovenský reprezentant dlouho patřil mezi favority na post jedničky, obzvláště v zámoří se spíš očekávalo, že vyhraje kanadský útočník Shane Wright. Ostře sledovaný souboj ale vyhrál mladík, jenž hokejově vyrůstal také v Hradci Králové.

Wright nakonec nebyl zvolen ani jako dvojka, tou se stal další Slovák – obránce Šimon Nemec. Pro Slafkovského šlo díky reprezentačnímu parťákovi o ještě speciálnější večer. „Že bude Šimon vybrán jako dvojka, jsem opravdu nečekal,“ přiznala novopečená jednička.

Když se rozneslo Slafkovského jméno halou Bell Centre v Montrealu, kam si vedle draftovaných hráčů, jejich rodin, agentů a představitelů klubu našli cestu i fanoušci, rozjel se obrovský aplaus. Často jste z tribun mohli slyšet pokřik „Olé, olé!“. Při volbě slovenského hokejisty ale mohli přítomní zaznamenat i bučení od některých jednotlivců, kteří si na postu jedničky zřejmě představovali Wrighta či někoho jiného.

Odchovanec košického hokeje si ale z negativních reakcí při nástupu na pódium nedělal velkou hlavu, dokonce měl pro nespokojené příznivce pochopení. „Hokej je jejich vášeň, stejně jako moje. Možná mě někteří z nich neměli rádi, ale udělám všechno, co můžu, abych hrál dobře pro tento tým, a možná mě jednoho dne budou mít rádi,“ zadoufal Slafkovský, čímž rozesmál novináře na své první tiskovce.

A jak se vlastně bronzový medailista z Pekingu cítil ve chvíli, kdy zástupci Canadiens oznámili, že ukázali právě na něj? Jak Slafkovský přiznal, své jméno dost možná přeslechl. „Jakmile jsem ale při volbě Canadiens zaslechl Slovensko, byl jsem v naprostém šoku. Něco takového víckrát neuslyšíte. Třásl jsem sebou a měl jsem husí kůži. Neuvěřitelný moment pro mě,“ culil se.

Ze setkání se zástupci Montrealu, která předcházela draftu, měl Slafkovský dobrý pocit. Při meetingu se slovenským klenotem byl dokonce přítomen i klubový majitel Geoff Molson, ale podle hráčových slov mohl následně jenom hádat, jak výběr dopadne. Z finálního rozhodnutí Canadiens tak byl velice překvapený.

Všemožné žebříčky zámořských i evropských médií a prognózy expertů Slafkovský sice vnímal, ale přílišný tlak kvůli tomu necítil. Příliš se nesoustředil ani na souboj o post jedničky. „Jednoduše, soustředil jsem se hlavně na sebe. Samozřejmě jsem viděl spoustu žebříčků, ale snažil jsem se dělat svoji práci a to nejlepší, co umím. Jsem ale šťastný, že to takhle dopadlo,“ prozradil hráč, který v draftu překonal slavného krajana Mariána Gáboríka.

Jak se ukázalo v Bell Centre, souboj o post jedničky si zřejmě dost bral Kanaďan Wright, který byl vybrán při draftu až jako čtvrtý hráč Seattlem. Když si šel potřást rukou s šéfem NHL Bettmanem, při zapózování fotografům se útočník zahleděl směrem ke stolu Montrealu a místo usměvavé tváře se nakonec objevil „pohled smrti“.

Byť si Slafkovský uvědomuje, že jde pouze o první krok na cestě za kariérou v NHL, svým úžasným úspěchem přidal kredit nejen slovenskému hokeji, ale i Košicím. Do slovenské líhně hokejových talentů, kteří se dostali do NHL, patří například někdejší skvělý útočník Ladislav Nagy, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Erik Černák či nynější třinecký Ocelář Martin Marinčin.

Novopečená jednička draftu byla rovněž tázána na své rodné město a důvod úspěšnosti tamní hokejové školy. Vysvětlení měl Slafkovský jednoduché. „Určitě je to díky našemu kondičnímu trenérovi. Odvedl skvělou práci. Zdravím ho,“ ještě jednou pobavil přítomné novináře. „Jsem opravdu šťastný, že jsem z Košic. Vyrostl jsem tam a odtamtud jsem šel do světa. Košice budou vždycky v mém srdci,“ dodal mladý Slovák, jenž se zaspal do historie.